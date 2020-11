Do tài xế đạp nhầm chân ga nên chiếc xe ô tô mất lái, lao thẳng vào một cửa hàng quần áo.

browser not support iframe.

Clip: Ô tô lao thẳng vào cửa hàng



Vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 3/11, tại một cửa hàng quần áo ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.



Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô Toyota Corolla bất ngờ đâm mạnh vào kính của một cửa hàng quần áo, khiến các mảnh kính vỡ nát, văng tung tóe.



Rất may, khi tai nạn xảy ra, cửa hàng quần áo này đang đóng cửa. Còn các khách hàng và nhân viên bán hàng ở các cửa hàng xung quanh khi nghe thấy tiếng động lớn đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Do đó, không ai bị thương sau vụ việc.



Tài xế chiếc xe ô tô Toyota Corolla tỏ ra hoảng sợ sau tai nạn. Các nhân viên y tế đã giúp người đàn ông 70 tuổi này ra khỏi xe. Tài xế này chỉ bị thương nhẹ.



Cơ quan cảnh sát cho biết, nguyên nhân vụ việc là do tài xế chiếc xe ô tô Toyota Corolla trong lúc đỗ xe đã nhấn nhầm chân ga.



Phương Linh (Theo Newsflare)



