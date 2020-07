Chiếc xe buýt loại nhỏ bị chiếc SUV phóng với tốc độ cao tông phải. Cú tông rất mạnh khiến xe buýt xoay vòng, đổ xuống đường, vỡ nát nhưng tài xế chỉ bị thương nhẹ nhờ thắt dây an toàn.

Clip: Xe buýt bị đâm xoay vòng

Vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào ngày 2/7, tại một giao lộ ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vụ việc được camera giám sát ghi lại.



Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy, chiếc xe buýt nhỏ, màu trắng đang chạy trên đường thì bị một chiếc SUV màu đen chạy cắt ngang phóng với tốc độ cao tông phải.



Cú tông rất mạnh khiến chiếc xe buýt xoay vòng, đổ xuống đường, vỡ nát, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường. Chiếc SUV cũng bị hư hỏng nặng.



May mắn là tài xế xe buýt nhờ thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe buýt đã tự mở cửa xe và bước ra ngoài.



Nguyên nhân vụ việc được xác định là do đèn giao thông không hoạt động khiến chiếc xe SUV không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư và gây ra tai nạn.



