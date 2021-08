Hoà Bình

Chiếc xe Ford Escape khi xuống đoạn dốc cua đã bị trượt một đoạn dài và xoay 360 độ hệt như trong phim hành động trên đèo Đá Trắng (Mai Châu, Hoà Bình).

Tình huống xảy ra tại đèo Đá Trắng trên tuyên QL6, thuộc địa phận huyện Mai Châu (Hòa Bình) vào khoảng 6h37 sáng 22/8, được camera hành trình của xe tải đi ngược chiều ghi lại.

Tại một khúc dốc cua, chiếc Ford Escape màu bạc mang BKS Hà Nội đi khá nhanh, sau đó không hiểu vì lý do gì đã "drift", xoay 360 độ trên đường. Rất may, chiếc xe này không bị va chạm với lan can đường và cách đầu chiếc xe tải có gắn camera hành trình chỉ gần 1 mét. Ngay sau đó, chiếc xe này đã tiếp tục di chuyển bình thường.

Tình huống giao thông khá nguy hiểm này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút được nhiều sự chú ý. Đa số nhận định rằng, chiếc xe Escape đã đi quá nhanh ở đoạn đường dốc, sau đó phanh gấp khiến chiếc xe bị xoay.

Nguyễn Hoàng (Nguồn video: Oto+)

