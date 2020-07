Vụ va chạm giữa hai chiếc xe sang tại phố Sài Gòn làm nổ ra cuộc tranh cãi kịch liệt về tính đúng- sai của hai bên. Hai chủ xe đã có chia sẻ với VietNamNet về vụ việc này.

Xem video:

Clip từ camera an ninh cho thấy hiện trường vụ va chạm (video: Nguyễn Ngọc Trai)

Khó quan sát, không thấy xe, bị bất ngờ

Anh C.H. Quang, người lái chiếc BMW X4 cho hay, chiều 17/6, anh dừng xe bên đường trước một quán café ở đường nội khu C, khu dân cư Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 để mua nước uống. Khi lái xe rời đi thì xảy ra va chạm.



“Nhìn trên clip thì thấy xe Mercedes màu đỏ di chuyển từ từ nhưng thực tế, diễn biến rất nhanh, chỉ mấy giây thôi. Tôi vừa phát hiện ra chiếc xe màu đỏ, chưa kịp đạp phanh thì đã đụng”, anh Quang kể.



Thuật lại chi tiết bối cảnh vụ việc, anh Quang cho hay: “Đầu giờ chiều, thời tiết nóng, hướng tôi lái xe là hướng Tây nên ánh nắng mặt trời chiếu ngược vào xe rất chói mắt. Xe Mercedes lại màu đỏ, đậu dưới lùm cây cùng nhiều xe khác nên rất khó quan sát. Khi nhập làn, người lái lại chạy băng chéo ngang đến 60-70 độ và khá nhanh nên tôi bị bất ngờ”.



“Nếu có thể tránh được thì tôi đã tránh rồi. Khoảng cách của hai xe rất gần, chưa bằng chiều dài của một thân xe. Nếu người khác ở vị trí của tôi cũng chưa chắc đã làm tốt hơn tôi ”, anh Quang giãi bày.



Anh Quang cho rằng, theo các điều luật về giao thông đường bộ, xe Mercedes nhập làn sau, lẽ ra phải quan sát kỹ, tới khi không nhìn thấy xe nào khác thì mới được phép rẽ ra và phải đi từ từ.



Tài xế BMW nhấn mạnh, anh đã có hơn 20 năm lái xe, trong đó 3 năm lái xe ở Mỹ nên luôn có ý thức tuân thủ luật giao thông. “Thực tế, tại thời điểm phát hiện ra xe đỏ, tôi luôn nghĩ trong đầu, xe mình đi thẳng được ưu tiên, chiếc xe kia sẽ dừng”, anh Quang chia sẻ.



Bên cạnh đó, anh Quang cho biết thêm, chị Hương trả lời một tờ tạp chí khẳng định “ngửi thấy mùi bia rượu” là sai, ảnh hưởng đến danh dự của anh. Anh có đủ bằng chứng để chứng minh mình lái xe tỉnh táo.



Trả lời báo VietNamNet, chị L.L. Hương, người lái xe Mercedes lại khẳng định: “Nhìn clip, mọi người nói tôi chủ quan nhưng thực ra, tôi đã quan sát rất kỹ”.



Hôm đó, chị cùng với hai người bạn đi ô tô dừng bên lề đường này để vào quán ăn. Khi rời quán, chị lên xe lái thì xảy ra va chạm.



“Lúc đó có một chiếc xe đậu trước, một chiếc khác đậu sau xe tôi và chắn luôn xe BMW ở phía sau cùng. Tôi lên xe, quan sát rất kỹ và không nhìn thấy xe BMW. Bấy giờ, tôi mới bắt đầu xi nhan để di chuyển ra ngoài”, chị Hương kể.



“Tôi lái rất từ từ, rất chậm để đi ra. Trong quá trình đó, đương nhiên tôi phải quan sát cả trước và sau, có liếc kính chiếu hậu nhưng vẫn không thấy xe nào. Khi xe gần như di chuyển thẳng, nhập làn thì tôi mới thấy loáng một cái bóng, chưa kịp định hình gì thì đã bị đâm rầm vào, gần như là tự do, không có bất cứ phản xạ phanh hay né hay còi gì cả”, chị Hương tường thuật lại.



Chị Hương nói: “Nếu không phải xe tôi mà là người đi bộ qua đường, người đi xe máy, với kiểu lái xe không nhìn đường, hoàn toàn thả trôi tự do như thế thì kết quả xe sẽ đâm người ta như thế nào!”



“Cả một chiếc xe ô tô lớn như thế mà anh bảo không nhìn thấy. Xe mình bật xi nhan đi ra mà anh bảo tưởng xe tôi đang đậu cùng với đống xe kia. Thường thì xe sau phải quan sát đằng trước. Vậy mà anh ấy nói thẳng luôn là không nhìn thấy xe tôi”, chị Hương bức xúc.



Tuy nhiên, chị Hương cũng thừa nhận: “Khi chiếc xe đi xéo (chéo) đầu ra thì đương nhiên, ở góc đó, tôi không thể thấy xe ở phía kia được”.



Muốn hoà giải nhưng vẫn mâu thuẫn lớn



Nói về hướng giải quyết, cả hai chủ xe sang đều liên tục khẳng định “muốn hoà giải” từ đầu và không hiểu vì sao bên kia lại thay đổi ý định.



Chị Hương cho hay: “Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, bên tôi chỉ có tinh thần là hoà giải. Tôi đã nói ngay từ lúc bị đâm xe là coi như rủi ro của hai bên, xe của ai người ấy tự sửa. Chưa bao giờ, bên tôi đòi bồi thường, chưa bao giờ nói đến một con số nào hết”.



“Tôi cũng tâm niệm, của đi thay người. Tinh thần là hoà giải. Nhưng sau đó, anh ấy lật ngược lại và không đồng ý nữa”, chị Hương nói.



Hai chiếc xe sang BMW X4 và Mercedes-Benz GLC 300 trong vụ va chạm

Nữ tài xế xe Mercedes còn cho biết: “Qua một người bạn, anh ấy thông tin là đòi tôi bồi thường 50%. Lần thứ hai, anh ấy nói ở cơ quan CSGT là bồi thường 30%. Lần cuối cùng, anh ấy gọi trực tiếp cho tôi cũng hỏi về bồi thường. Tôi trả lời, anh đâm vào em, em không nghĩ là em phải bồi thường anh. Của ai người nấy chịu. Còn không thì cứ để cơ quan chức năng xử lý”.



“Đi đường, chuyện đâm nhau là không ai muốn, chỉ có giải quyết sao cho thấu tình, đạt lý. Với tinh thần nếu bên đó đòi tôi bồi thường, chắc chắn tôi không đồng ý. Cứ để cơ quan cảnh sát điều tra dựa trên pháp luật”, nữ chủ xe Mercedes cho hay.



Ngoài ra, chị Hương chia sẻ thêm, việc khiến chị bức xúc nhất là “trên mạng, có quá nhiều thông tin thất thiệt, bịa đặt, làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình”.



Trong khi đó, trả lời VietNamNet, anh Quang, người lái BMW X4 lại cho biết: “ Khi xảy ra va chạm, tôi cũng bày tỏ ý kiến xe ai người nấy sửa. Thế nhưng, chị Hương không đồng ý và đòi tôi ở lại chờ gọi chồng cô ấy ra xử lý”.



Theo anh Quang, khi người chồng có mặt tại hiện trường, anh tiếp tục đề nghị xe ai người đó sửa nhưng người chồng không đồng ý và lấy điện thoại gọi CSGT Quận 7 đến xử lý.



“Đến chiều tối hôm đó, người chồng gọi cho tôi, nói rằng, hôm đó bố ốm nên bà xã lái xe phân tâm, mong tôi thông cảm và xin lỗi tôi. Thế nhưng hôm sau, khi lên cơ quan CSGT làm việc, bỗng dưng, hai vợ chồng cô Hương lại thay đổi", anh Quang cho hay.

"Họ nói họ có camera hành trình chứng minh tôi sai 100% và đề nghị CSGT điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phía CSGT cũng khuyên hai bên nên hoà giải nhưng vợ chồng cô Hương không đồng ý”, chủ xe BMW kể.



“Qua một người bạn chung, phía cô Hương đưa ra báo giá sửa chữa là 101 triệu đồng và khẳng định tôi sai 100%. Bây giờ, phía cô ấy vẫn muốn cơ quan công an xử lý. Vậy, động cơ ở đây là gì nếu không phải là vì tin rằng tôi sai và kỳ vọng tôi bồi thường?", anh Quang lập luận.



Lý giải tiếp về việc mình đòi bồi thường, anh Quang xác nhận: “Qua người bạn chung, tôi cũng có nói, nếu bên đó nhận sai, tôi chỉ cần hỗ trợ một phần thôi cũng được, khoảng 30%, tiền chênh lệch sửa xe chính hãng còn lại tôi tự bù. Lần cuối cùng nói qua điện thoại, cô ấy nói “em không sai, cứ để cơ quan chức năng làm việc và cúp máy”.



“Tôi không hề có ý định muốn thắng- thua gì ở đây. Nhưng như cách giải quyết hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Quận 7 làm việc và giám định. Nếu giám định kết quả thiệt hại là 100 triệu trở lên thì sẽ đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự”, anh Quang chia sẻ.



Nam tài xế BMW khẳng định: “Cá nhân tôi chưa bao giờ muốn hình sự hoá một vụ va chạm giao thông như thế này. Tôi mong muốn là có thể hoà giải. Cơ quan chức năng có thể xử phạt vi phạm hành chính và tách riêng ra. Nhưng phía cô Hương không đồng ý".



Trả lời cho câu hỏi của phóng viên về việc có nhận thấy mình sai điểm gì, anh Quang bày tỏ: “Trong tình huống này, phải có một người sai chứ không thể nói là lỗi hỗn hợp, xe nào cũng sai vì thiếu quan sát được”.



“Nói như vậy, không khác nào người đi đúng theo tín hiệu đèn xanh bị đâm bởi xe vượt đèn đỏ ở ngã tư, cũng bị quy chụp là thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ. Như vậy, trong một vụ va chạm, ai cũng có quyền và có nghĩa vụ thì sẽ không phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật”, anh Quang nhìn nhận.



Hiện, vụ va chạm giữa hai xe sang vẫn đang được CSGT và Cơ quan Cảnh sát điều tra Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Cả hai chiếc xe đều đang được lưu giữ tại cơ quan công an để chờ giám định thiệt hại.



Đình Quý- Như Sỹ- Phạm Huyền

