Chiếc ô tô con nhãn hiệu Hyundai bị hố tử thần nuốt chửng chỉ để lại bọt sủi trên mặt nước trong một bãi đỗ xe ở Mumbai, Ấn Độ.

Hình ảnh hi hữu do người dân quay video lại tại Mumbai, Ấn Độ cho thấy sự cố do thiên tai để lại với con người không thể lường trước được.

Vụ việc diễn ra vào ngày 13/6 tại một khu dân cư trên đường Cama Lane ở Ghatkopar West, rất may theo cảnh sát, không có trường hợp nào bị thương sau vụ việc. Chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Venue đang đỗ trong bãi xe thì bất ngờ bị một hố lớn dưới mặt đất "nuốt chửng". Chiếc xe gần như bị chìm khá sâu rất nhanh sau đó chỉ để lại bọt sủi trên mặt nước.

browser not support iframe.

Clip ghi lại cảnh tượng chiếc ô tô bị nuốt chừng từ từ

Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, nguyên nhân của sự cố bên cạnh ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão vừa qua thì bãi đỗ xe trên thực tế được san lấp từ một mặt giếng cũ, theo thời gian cộng thời tiết mưa khiến nền đất bị sụt lún.

Ngay sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, chủ sở hữu của khu nhà đã thông báo trên Twitter cho biết rằng họ không liên quan gì đến vụ việc.

Đình Quý(theo Hotcars)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!