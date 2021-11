Hình ảnh chiếc Mercedes-Benz C250 được dán băng keo đen để làm sai lệch biển số được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi.

Theo đó, những hình ảnh của một chiếc Mercedes-Benz C250 được chia sẻ lên mạng xã hội, cho thấy chiếc xe có biển số 30F-590.06, nhưng một phần băng keo đen được dán vào bên dưới chữ "F", khiến cho biển số của chiếc xe này trở thành 30E-590.06 nếu quan sát từ xa hoặc nhìn không kỹ.

Chiếc xe Mercedes-Benz với phần biển số được dán băng keo khiến dân mạng xôn xao (Ảnh: HLX).

Nếu quan sát từ xa hoặc không nhìn kỹ, khó có thể nhận ra biển số thực sự của chiếc xe này (Ảnh: HLX)

Những hình ảnh này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, về việc chủ xe đã cố tình dán băng keo để làm sai lệch biển số, hay đây là một trò đùa nghịch của người khác mà chủ xe không hề hay biết.

"Tôi nghĩ rằng đây là một hành động cố ý làm sai lệch biển số. Khó có ai đùa nghịch mà lại dán băng keo một cách cẩn thận lên biển số như vậy", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Muốn biết đây có phải là trò đùa nghịch hay không thì chỉ cần chụp thêm biển số trước của xe. Nếu biển số trước cũng dán băng keo như vậy thì rõ ràng đây là hành động cố ý làm sai lệch biển số xe", một cư dân mạng khác nhận xét.

Nhiều người cho rằng tài xế của chiếc Mercedes này đã cố ý dán băng keo đen vào biển số xe để có thể qua mắt camera phạt nguội trong trường hợp vi phạm giao thông. Không ít ý kiến lo ngại rằng tài xế sở hữu chiếc xe mang biển số 30E-590.06 có thể bị "vạ lây" bởi những lỗi không phải do mình gây ra.

Tình trạng sử dụng băng keo đen để cố tính làm sai lệch biển số xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây (Ảnh: Facebook).

Trên thực tế, kể từ khi hệ thống camera phạt nguội được lắp đặt tại nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ hay nội đô… nhiều tài xế đã tìm cách qua mặt hệ thống camera phạt nguội bằng cách sử dụng băng keo để che số, dán thêm nét vào số hoặc cạo lớp sơn đen trên biển số… Đây không chỉ là cách thức trốn tránh hành vi vi phạm mà còn gây khó khăn, sai lệch cho các lực lượng chức năng trong quá trình xác minh và gửi thông báo vi phạm cho chủ các phương tiện.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Mặc dù Nghị định 100 do Chính phủ ban hành đã quy định rõ mức xử phạt đối với các trường hợp xe có biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng do mức phạt còn thấp nên nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Không ít ý kiến cho rằng, cần tăng mức phạt lên gấp chục lần và áp dụng hình thức tước giấy phép lái xe để răn đe các tài xế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Dân trí