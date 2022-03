Khoảng 5 - 6 ô tô đỗ trong một khu dân cư ở Hưng Yên bị kẻ xấu bắn thủng kính xe, gây thiệt hại lớn cho các chủ xe. Đây là vụ thứ 2 xảy ra chỉ trong một tuần.

Sáng nay, ngày 6/3, một số chủ xe ô tô đỗ trên đường thuộc một khu dân cư ở Hưng Yên tá hỏa khi phát hiện ra những ô cửa kính trên xe bị vỡ, nứt và có lỗ thủng. Có khoảng 6 chiếc xe gồm các thương hiệu như Ford Ranger, Vinfast Fadil, Honda City, Kia Morning... đều ghi nhận bị hư hại cửa kính.

Đáng chú ý, tại các vị trí trên kính xuất hiện lỗ tròn đường kính khoảng 8mm, khá giống với trường hợp bị bắn bởi đạn bi.

Chia sẻ với báo VietNamNet bằng tâm trạng lo lắng, chị N.T.T cho biết chiếc xe của gia đình là BMW X6 bị vỡ kính bên lái phụ.

Chị T nói: "Tôi phát hiện xe của gia đình bị vỡ kính từ hôm qua (5/3), nhưng cứ nghĩ chỉ xe mình bị. Đến hôm nay, mới biết thêm có nhiều xe nhà khác gặp nạn tương tự."

Kính xe bị thủng và rạn nứt hoàn toàn

Cửa kính bên lái phụ của một chiếc ô tô xuất hiện lỗ thủng nhỏ gây rạn nứt toàn bộ kính. Ảnh: Thạch Minh Đức

Cũng là một khổ chủ tương tự, anh Trần Trung Việt, chủ chiếc Mazda CX-5 cho biết, xe của anh bị kẻ xấu phá hoại đúng Chủ nhật tuần trước (ngày 27/2). Ngoài xe anh Việt, còn có 3 chiếc xe khác cũng xuất hiện những vết rạn và dấu vết như đạn bi trên mặt kính.

"Chúng tôi đã trình báo công an địa bàn nhưng chưa thấy có kết quả thì nay lại có thêm những xe khác giống mình. Chiếc xe của tôi đã phải đi thay kính hết hơn 2 triệu đồng. Những ngày này miền Bắc mưa rét, xe vỡ kính rất khổ," anh Việt than thở.

Theo các chủ xe này, từ nhiều năm nay, cư dân các tòa nhà và khu biệt thự đều để xe trong đường của khu shophouse liền kề. Họ cho biết, trước đây, an ninh của khu đô thị rất tốt và chưa bao giờ xảy ra hiện tượng ô tô của cư dân bị phá hoại ngang nhiên như lần này.

Nhiều chủ xe cho biết đã liên hệ camera an ninh của các cửa hàng lân cận để kiểm tra nhưng các camera này đều không chiếu hướng quay ra khu để xe.

Phóng viên VietNamNet đã liên hệ với công an xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để tìm hiểu vụ việc. Bước đầu, công an xã xác nhận đã nhận được thông tin trình báo của một số chủ xe trong cả 2 vụ việc và đang điều tra. Điều tra hiện trường, công an xã phát hiện có viên bi sắt bên trong.

Kính xe bị thủng lỗ và rạn nứt

Vết thủng được nghi là do súng bắn đạn bi sắt gây ra

Kính sau chiếc Mitsubishi Outlander có tới 2 lỗ thủng nghi bị bắn bởi đạn bi sắt. Ảnh: Trần Trung Việt.

Hai chiếc ô tô đỗ gần nhau đều xuất hiện 2 lỗ nhỏ trên kính chắn gió. Ảnh: Anh Nguyen Van

Chiếc Ford Ranger bị vỡ kính bên phụ, buộc phải che bạt dứa tạm bợ để tránh mưa hắt vào. Ảnh: Anh Nguyen Van

Khu vực đỗ xe bị kẻ xấu phá hoại, bị khuất hướng camera an ninh

Theo Điều 178, Bộ Luật Hình sự, đây có thể coi là hành vi huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân. Đối tượng vi phạm có thể đối diện với mức xử lý hành chính về tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng; trường hợp đủ yếu tố xác định tội hình sự có thể phải đối diện với mức xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

Đình Quý

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!