Mặc dù xe cứu thương liên tục bấm còi nhưng nữ tài xế xe ô tô vẫn không nhường đường. Và nữ tài xế này đã bị phạt hành chính và trừ 3 điểm trong bằng lái xe.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/11, trên một con đường tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và được camera hành trình của chiếc xe cứu thương ghi lại.



Đoạn video cho thấy, chiếc xe ô tô màu trắng đi đằng trước không nhường đường cho xe cứu thương. Khi gần tới điểm dừng giao thông, tài xế điều khiển xe cứu thương đã bấm còi tới 12 lần nhằm gây chú ý, để tài xế chiếc xe ô tô màu trắng nhường đường nhưng chiếc xe con vẫn cản đường.



Theo cơ quan điều tra, lúc đó, xe cứu thương đang chở một bệnh nhân có nguy cơ bị tắc thở do những cơn ho dữ dội.



Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với chủ nhân của chiếc xe màu trắng và yêu cầu người này lên trình diện để phục vụ điều tra.



Khi tới đồn cảnh sát, nữ tài xế họ Liang cho biết, cô có nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương nhưng không biết phải nhường đường bằng cách nào bởi lo sợ có thể bị phạt do lấn vạch khi dừng đèn đỏ.



Và nữ tài xế này đã bị phạt hành chính và trừ 3 điểm trong bằng lái xe vì hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ.



