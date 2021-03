Sau cú va chạm mạnh giữa ngã tư, bé gái ngồi trong ô tô con màu đỏ bị văng ra ngoài do không thắt dây an toàn.

Vụ việc xảy ra tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Theo video được đăng tải trên mạng, một ô tô màu đỏ vừa vào ngã tư thì bất ngờ bị một ô tô khác đi với tốc độ nhanh tông vào.

Sau cú tông, bé gái ngồi ở hàng ghế sau trong ô tô màu đỏ bị văng ra ngoài và nằm trên đường do không thắt dây an toàn rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Xem video:

browser not support iframe.

Nam tài xế vội chạy ra ngoài đỡ bé gái dậy. Mẹ của nạn nhân bước ra khỏi xe và ngã khuỵu vì chứng kiến tình huống đáng sợ. Bé gái được đưa đến bệnh viện, kết quả khám, chụp cho thấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Dây an toàn là bộ phận quan trọng trên mỗi ô tô nhằm bảo vệ tài xế và người ngồi bên trong tránh những va đập dẫn đến chấn thương khi phanh gấp hay tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, trong thực tế, thường chỉ có người lái thắt dây an toàn còn người ngồi ở hàng ghế phía sau hay bỏ qua thói quen rất hữu ích này.

Theo khảo sát của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), cứ 5 người được hỏi thì 4 người thừa nhận, khi đi chuyến ngắn hay đi bằng taxi hoặc dịch vụ gọi xe sẽ không sử dụng dây an toàn ở ghế sau.

Một cuộc khảo sát do cơ quan này thực hiện với 1.172 người lớn từ 18 tuổi trở lên qua điện thoại di động và điện thoại bàn từ tháng 6 đến tháng 8/2016 cho thấy, có 72% số người cho biết luôn thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế phía sau, trong khi 91% cho biết luôn thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế trước.

Theo thống kê toàn quốc năm 2015 ở Mỹ cho thấy 75% số người lớn thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế sau, còn 89% tài xế và khách ngồi phía trước có thắt dây an toàn.

Jessica Jermakian chuyên gia của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ cảnh báo, nếu không thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế sau, cơ thể va đập vào bề mặt cứng hoặc người khác ở tốc độ cao sẽ dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Thiện Linh (Theo ThePaper và IIHS)

