Chiếc xe bán tải mất lái, đi lệch ra lề đường, đâm vào một chiếc ô tô rồi lao xuống ao. Tài xế xe bán tải đã ngủ gật khi đang lái xe nên gây ra tai nạn.

Clip: Xe bán tải mất lái tông vào ô tô rồi lao xuống ao



Vụ việc xảy ra trên một con đường tại huyện Mueang Chaiyaphum, tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan, vào ngày 13/7 vừa qua. Diễn biến vụ việc được camera giám sát ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang cố gắng đi từ con đường hẹp vào đường chính thì bất ngờ bị một chiếc xe bán tải đâm phải. Chiếc xe bán tải bị mất lái, đi lệch ra lề đường, đâm vào chiếc xe hơi màu trắng rồi tông vào biển báo, lao xuống một cái ao gần đó.



Người mẹ và cô con gái 7 tuổi trên chiếc xe hơi màu trắng may mắn sống sót sau va chạm nhưng đã bị một phen kinh hồn bạt vía. Người lái chiếc xe bán tải là Chan Rakngam, 43 tuổi, không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe bán tải thì hư hỏng nặng nề.



Chan Rakngam cho biết anh bị mất kiểm soát nên đã đâm vào chiếc xe ô tô màu trắng.



Trong khi đó, Thiếu tá Chatchai Pilatham cho hay, tài xế xe bán tải có thể đã ngủ gật khi đang lái xe. Tài xế này sẽ bị buộc tội lái xe liều lĩnh và phải trả tiền mọi thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.



Phương Linh (Theo Newsflare)



