Chiếc xe ô tô Land Rover vượt lên nhưng mất lái, trượt xuống vệ đường, lộn nhiều vòng. Một nữ hành khách trên xe do không thắt dây an toàn nên bị văng ra ngoài cửa xe.

browser not support iframe.

Clip: Land Rover vượt ẩu, lộn nhào



Vụ việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại trên một đoạn đường ở Ukraine, vào ngày 7/11/2020.



Đoạn video cho thấy, tài xế điều khiển chiếc xe Land Rover vượt lên phía trước chiếc xe gắn camera hành trình. Tuy nhiên, vì chạy quá nhanh, chiếc Land Rover bị mất kiểm soát, trượt xuống vệ đường, lộn nhiều vòng.



Một phụ nữ ngồi trên xe do không thắt dây an toàn nên bị rơi ra ngoài qua cửa xe. Nạn nhân bị thương khá nặng phải nằm viện.



Trong khi đó, người đàn ông điều khiển chiếc xe Land Rover đã tự thoát ra ngoài sau va chạm. Tài xế này chỉ bị thương nhẹ.



Vụ việc khiến chiếc xe ô tô Land Rover bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra đường.



Phương Linh(Theo Liveleak)

Trân trọng mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài, video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!