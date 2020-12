Bị chiếc xe tải chèn qua nhưng người phụ nữ đã may mắn thoát chết và nhanh chóng đứng dậy.

Clip: Người phụ nữ thoát chết sau khi bị xe tải chèn qua



Sự việc kỳ diệu này được ghi nhận trên một con đường ở thành phố Tiruchengode, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 2/12.



Đoạn camera an ninh ghi lại vụ việc trên cho thấy, một phụ nữ lớn tuổi đi bộ sang đường. Tuy nhiên, tài xế một chiếc xe tải trong khi rẽ phải đã không nhìn thấy người phụ nữ và tông vào bà. Người phụ nữ ngã vào giữa bánh xe tải và bị xe tải chèn qua.



Nhưng thật may mắn, sau khi bị chiếc xe tải chèn qua, người phụ nữ dường như không hề hấn gì. Một người đàn ông thấy vậy đã lao đến đỡ người phụ nữ đứng dậy.



Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt giữ người lái xe tải.



Phương Linh (Theo Newsflare)



