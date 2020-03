Vì tài xế quên kéo phanh tay nên chiếc xe Jeep đã trôi tự do. Tài xế cố gắng đuổi theo chiếc ô tô nhưng đành bất lực nhìn nó tông vào xe khác.

browser not support iframe.

Clip: Ô tô trôi tự do, tông xe khác

Vụ việc dở khóc dở cười này xảy ra ở thị xã Diemen, tỉnh Noord-Holland, Hà Lan, vào ngày 11/3 vừa qua. Sự việc được camera giám sát trên đường ghi lại.

Tài xế cố gắng đuổi theo chiếc ô tô.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, một người đàn ông đang cố gắng chạy theo chiếc ô tô Jeep bị trôi dốc. Anh ta bám vào sườn xe, cố gắng mở cửa xe bên tài xế để điều khiển xe dừng lại nhưng vì chiếc xe đã trôi quá nhanh nên anh ta không theo kịp.

Tài xế bám vào sườn xe, cố gắng mở cửa xe.

Sau đó, người đàn ông này bị té ngã. Anh ta vội vã đứng dậy và bất lực chứng kiến chiếc xe Jeep của mình lao qua ngã ba và đâm vào chiếc xe tải màu trắng đang đỗ ở cuối dốc.

Tài xế bất lực nhìn nó tông vào xe khác.

Rất may, cú va chạm khá nhẹ, chiếc xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi.



Còn tài xế chiếc xe Jeep có vẻ như không bị thương.



Nguyên nhân vụ việc được cho là do tài xế chiếc xe Jeep đã quên kéo phanh tay khiến chiếc xe trôi tự do xuống dốc.



Phương Linh(Theo Dailymail)