Một chiếc rơ moóc đã bất ngờ tách rời khỏi chiếc xe đầu kéo và trượt tự do trong đường hầm rồi đâm vào tường hầm.

Clip: Rơ moóc tuột khỏi xe đầu kéo, trượt tự do trong hầm



Vụ việc này xảy ra trong một đường hầm tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 2/12.



Theo hình ảnh trong đoạn video, chiếc rơ moóc đã bất ngờ tách rời khỏi xe đầu kéo. Sau đó, rơ moóc này đã trượt dài trong đường hầm và đâm vào tường hầm.



Theo điều tra ban đầu, phần kết nối giữa xe đầu kéo và rơ moóc chở container vì lý do nào đó đã bị hỏng và gây ra sự cố.



Sau một giờ cứu hộ, giao thông trên đoạn đường hầm trên đã trở lại bình thường. Tài xế chiếc xe đầu kéo phải nhận trách nhiệm về vụ việc và chịu phạt.



Phương Linh (Theo Newsflare)



