Vụ tai nạn tốc độ cao trên đường cao tốc vào lúc sáng sớm khi chiếc Mahindra Thar đâm vào đuôi xe tải ở tốc độ cao khiến gần như toàn bộ xe bị biến dạng, nhưng 2 người trên xe an toàn tính mạng, chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn trên đường cao tốc nối thủ phủ Lucknow của Uttar Pradesh và thành phố Ghazipur, Ấn Độ mới đây khiến nhiều người cảm thấy "sốc" bởi hiện trường sau khi chiếc SUV Mahindra Thar đâm vào đuôi xe tải khá thê thảm.

Thông tin được chia sẻ trong một video của Youtuber Nikhil Rana cho biết chiếc SUV xuất phát từ Delhi và đến khoảng 5 giờ sáng thì đâm vào đuôi một chiếc xe tải. Nguyên nhân ban đầu được cho là do xe tải giảm tốc đột ngột đã khiến tài xế xe SUV không làm chủ được tốc độ.

Những hình ảnh chụp tại hiện trường của chiếc Thar cho thấy phần đầu xe bị hư hại nghiêm trọng, nát bấy. Sức ép từ vụ va chạm còn khiến phần khung giữa xe bị co lại một đoạn.

Tuy nhiên, điều may mắn là 2 người trên xe bao gồm cả tài xế đều không bị thương tích nào trầm trọng. Người ngồi cạnh tài xế chỉ bị khâu 6 mũi trên trán. Toàn bộ 2 túi khí trên xe đều đã nổ khi xảy ra va chạm.

Hình ảnh chiếc Mahindra Thar nát bét trên cao tốc và cảnh thử nghiệm an toàn của xe.

Sự an toàn của hành khách sau tai nạn khiến nhiều người cảm thấy khó tin nếu nhìn vào mức độ hư hại. Nhưng đó lại là thực tế bởi bản thân chiếc SUV nội địa của Ấn Độ dù có giá rẻ nhưng đều đạt xếp hạng an toàn 4 sao. Đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của đất nước đông dân thứ nhì thế giới đạt được thứ hạng an toàn cao.

Mahindra Thar hiện là một trong những chiếc SUV 4x4 được ưa chuộng tại Ấn Độ nhờ giá rẻ và động cơ khỏe. Hãng Mahindra đã ra mắt Thar phiên bản hoàn toàn mới trên thị trường vào năm ngoái với giá từ 333 triệu đồng (đã đổi từ tiền Ấn Độ sang VND).

Mẫu xe Mahindra Thar mang phong cách xe Jeep của Mỹ.

Mahindra Thar 2020 được cung cấp bởi phiên bản động cơ diesel mHawk 2.2 lít tuân thủ tiêu chuẩn khí thải BS6, công suất khoảng 150 mã lực và 320 Nm mô men xoắn. Lựa chọn thứ hai là động cơ xăng 2.0 lít. Tùy chọn hộp số cho Mahindra Thar bao gồm hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động. Hệ thống dẫn động 4 bánh có sẵn trên cả 2 động cơ xăng và diesel.

Đình Quý (theo Cartoq)

