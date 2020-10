Một vị thiếu giá lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost liên tục có những màn lạng lạch đánh võng và thậm chí ép xe khác suýt tông vào dải phân cách trên đường cao tốc.

Mới đây, một tài xế ở Nam Kinh, Trung Quốc đã gửi đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost lạng lạch đánh võng trên đường cao tốc Thượng Hải - Thành Đô cho cảnh sát địa phương tìm cách xử lý.

Xem video:

Video quay lại từ camera an ninh của chiếc ô tô do vị tài xế này nộp lại cho lực lượng chức năng cho thấy người lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost chạy rất nhanh và liên tục chuyển làn để ép chiếc ô tô chạy cùng chiều phía sau xuyt tông trúng lan can rất nguy hiểm.

Sau khi xem đoạn video, Cảnh sát giao thông khu vực ngay lập tức tìm được chủ nhân chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost là một vị thiếu gia và mời người đó lên làm việc. Cảnh sát đưa ra mức xử phạt tiền là 200 Nhân dân tệ, trừ 6 điểm trực tiếp vào bằng lái xe. Cùng với đó là giữ bằng lái của thiếu gia này trong vòng 15 ngày.

Khánh Vy (theo Pearvideo)