Do tài xế xe tải không quan sát biển cảnh báo khi qua cầu, khiến thùng xe va vào thanh chắn giới hạn độ cao dẫn tới thanh chắn bị rơi xuống đường. Rất may, không ai bị thương sau vụ việc.

Clip: Thùng xe tải đâm đổ thanh chắn giới hạn độ cao trên cầu



Vụ tai nạn đáng tiếc này xảy ra vào ngày 16/5, trên một cây cầu ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vụ việc được camera giám sát trên đường ghi lại.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc xe tải với thùng xe cỡ lớn tiến đến cầu. Mặc dù thanh chắn giới hạn độ cao trên cầu khá thấp so với thùng xe nhưng tài xế xe tải vẫn cố cho xe lao qua cầu. Và hậu quả là thùng xe tải đã va vào thanh chắn giới hạn độ cao khiến thanh chắn rơi xuống đường.

Rất may, những người đi bộ qua cầu đã may mắn tránh được thanh chắn, không ai bị thương sau vụ việc

.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe tải đã không kiểm tra biển báo giới hạn chiều cao trước khi lái xe qua cầu.

Tài xế xe tải phải nhận lỗi về vụ việc và chấp nhận chịu phạt.

Phương Linh(Theo Newsflare)

