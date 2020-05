Một chiếc ô tô điện đã bị thiêu rụi sau khi 2 đứa trẻ nghịch ngợm đốt cây bên cạnh gây cháy lớn.

browser not support iframe.

Clip: Ô tô điện cháy rụi do trẻ đốt cây



Đoạn video ghi lại nội dung vụ việc này được quay tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 12 tháng 5 vừa qua.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, 2 đứa trẻ nghịch ngợm đã đốt cây ngay cạnh chiếc xe ô tô điện. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang chiếc xe ô tô điện khiến chiếc xe bị cháy đùng đùng.



Một người đi giao hàng đến đoạn đường trên đã phát hiện đám cháy và liền gọi cho lính cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến dập tắt đám cháy.



Sự cố khiến chiếc xe ô tô điện bị cháy hoàn toàn nhưng may mắn không ai bị thương.

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!

Phương Linh (Theo Newsflare)