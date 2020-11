Chiếc xe ô tô lật nhào sau khi đâm vào một chiếc xe bán tải chuyển làn đột ngột trên đường cao tốc.

browser not support iframe.

Clip: Xe bán tải chuyển làn bất cẩn khiến ô tô phía sau lật nhào



Vụ việc được camera hành trình của chiếc xe ô tô đâm vào xe bán tải ghi lại trên đoạn đường cao tốc ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, vào ngày 22/8.



Theo hình ảnh từ đoạn video ghi lại nội dung vụ việc, đang đi ở làn đường trong cùng, sát dải phân cách, chiếc xe bán tải màu đỏ bất ngờ chuyển sang làn đường bên trái. Vì chiếc xe bán tải chuyển làn đột ngột nên chiếc xe ô tô đi ngay sau chiếc xe bán tải không phản ứng kịp. Và hậu quả là chiếc xe ô tô đằng sau đã đâm sầm vào chiếc xe bán tải và lật nhào.



Vụ va chạm khiến cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng. Rất may, không ai bị thương nặng sau vụ việc.



Tài xế chiếc xe bán tải chịu mọi tổn thất do vụ tai nạn gây ra.



Phương Linh (Theo Newsflare)



Bạn đã từng chứng kiến những tình huống va chạm giao thông thót tim? Hãy chia sẻ video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!