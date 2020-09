Dù đang đi ở làn tốc độ thấp trên đại lộ Thăng Long và phía trước vướng 2 ô tô nhưng tài xế xe tải nặng vẫn cố tình vượt lên và tạt đầu chiếc xe con để chuyển làn.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tô Thế Đạt (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cho biết thời điểm 6 giờ 54 phút ngày 26/9, khi anh đang lái ô tô trên đại lộ Thăng Long hướng đi Sơn Tây ở làn giữa cho phép chạy 100 km/h thì gặp tình huống khiến anh phải đánh lái xử lý gấp, tránh được cú va chạm có thể xảy ra với chiếc xe tải hạng nặng.

Chiếc xe tải nặng mang biển số 51D-191.60 đi ở làn tốc độ 80km/h đã cố tình vượt lên 2 ô tô phía trước trong đó có xe anh Đạt. Điều đáng nói là thay vì chuyển dần sang làn tốc độ cao hơn để vượt thì tài xế xe tải cố tình đi vào khoảng giữa hai xe phía trước để vượt lên. Sau đó là một cú tạt đầu sát sạt ô tô con có camera hành trình.

Xem video từ camera hành trình trên xe anh Tô Thế Đạt:

Tình huống xe tải nặng vượt ẩu trên đại lộ khiến xe con phải đánh lái tránh.

Theo anh Đạt, chỉ khi chiếc xe tải nặng đến gần và bấm còi hơi và không hề chờ đợi đã đánh lái vào khoảng trống nhỏ giữa hai xe phía trước, anh Đạt mới biết ý định vượt ẩu của xe tải nặng và bẻ lái vội sang làn bên phải.

“Nếu như ở làn bên phải cũng có xe đang đi đến mà tôi phải bẻ lái vội tránh cú tạt ẩu thì thật khó tưởng tượng. Hành vi chuyển làn gây nguy hiểm cho phương tiện của tài xế xe 51D-191.60 là hết sức phản cảm và thiếu văn hóa giao thông”, anh Đạt bức xúc nói.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định 6 trường hợp không được vượt xe, thì với tình huống trên, tài xế xe tải đã vi phạm trường hợp “đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt”. Căn cứ theo Điều 5, mục 5, điểm c của Nghị định 171/2013/NĐ-CP, hành vi của tài xế có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đình Quý