Mọi chuyện chỉ được kiểm soát khi tài xế ngồi vào được cabin để hãm chiếc xe lại.

Khoảnh khắc thót tim được camera giám sát ghi lại tại Ibirité, Brazil. Sự việc xảy ra trong lúc nam tài xế đang kiểm tra trước khi khởi hành thì chiếc xe tải chở bình gas đột ngột lăn bánh qua cổng rồi lao ra đường.

Nam tài xế tìm cách ngăn chiếc xe tông vào cổng nhà đối diện rồi mở cửa để cố xoay vô lăng. Chỉ đến khi người đàn ông này ngồi vào ghế lái ở cabin thì mọi chuyện mới được kiểm soát giúp xe dừng lại, tránh lao xuống vách đá.

browser not support iframe.

Clip ghi lại tình huống từ camera an ninh

Có vẻ như trước khi xảy ra tình huống này tài xế đã nổ máy, xe ở trạng thái tự do, nhưng không biết vì lý do gì đã tự lăn bánh. Để an toàn, các tài xế nên kéo phanh tay khi dừng, đỗ. Nếu xe tải chở nặng, nên có thêm biện pháp kê bánh xe.

Thiện Linh (Theo Daily Mail)

