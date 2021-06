Hình ảnh chiếc taxi bị tạt sơn đỏ xung quanh tại bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của dư luận và cánh lái xe. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chiếc xe này bị đối xử “tàn nhẫn” như vậy.

Sáng hôm nay (22/6), hình ảnh một chiếc taxi G7 màu bạc bị tạt sơn nham nhở xung quanh xe tại khu vực bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến người dân và cánh lái xe vô cùng bức xúc.

Theo đó, chiếc xe taxi hiệu Hyundai Grand i10 đã bị tạt sơn màu đỏ không chỉ xung quanh xe mà còn cả trên nóc, kính lái, kính hậu, đèn và các la-zăng một cách có chủ ý.

Chiếc xe taxi của hãng G7 bị tạt kín sơn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Văn Điệp (40 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) – tài xế chiếc taxi G7 nói trên cho biết: “Do nhà gần đó nên tôi đã đỗ chiếc xe này ở khu vực gầm cầu, gần toà nhà VP6 Linh Đàm qua đêm. Hơn 6 giờ sáng nay, khi ra lấy xe đi làm thì “tá hoả” vì chiếc xe của mình bị ai đó tạt kín sơn lên xe.”

Theo anh Điệp, đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe của anh bị tạt sơn. Trước đó chưa lâu, vào khoảng tháng 4/2021, chính chiếc taxi mang phù hiệu G7 này cũng từng bị "đối xử" tương tự ở chính vị trí trên. Sau đó, anh Điệp đã phải đi sơn lại toàn bộ xe hết hơn 5 triệu đồng.

Lái xe này cho biết, anh đỗ xe ở khu vực gầm cầu, không phải là trước cửa nhà hay hàng quán nào. Việc xe ô tô bị tạt sơn như vậy gây ảnh hưởng lớn đến công việc và tâm lý của những tài xế taxi như anh.

Thông tin tới VietNamNet, ông Nguyễn Anh Quân - Tổng giám đốc công ty CP Quản lý Taxi G7 (hãng taxi G7) cho biết, ngay từ sáng nay, công ty đã nhận được thông tin một chiếc xe taxi của hãng G7 bị tạt sơn tại khu vực Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ông Quân khẳng định, đây là hành vi huỷ hoại tài sản có chủ đích. Ngay trong sáng 22/6, đại diện công ty đã lập tức trình báo với Công an phường sở tại với mong muốn làm rõ vụ việc.

"Nếu lái xe có sai phạm thì nên mời cơ quan chức năng đến làm việc, xử lý chứ không nên dùng biện pháp này”, Tổng giám đốc hãng taxi G7 cho biết.

Ông Quân cũng chia sẻ thêm, công ty luôn quán triệt đến đội ngũ lái xe cần tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đồng thời phải có ý thức chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và công ty.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Điều 178, Bộ luật Hình sự quy định về tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản"

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy - báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Tài xế taxi bật khóc, ngồi 18 tiếng trên xe vì chở hành khách bị sốt Chở nữ hành khách có dấu hiệu sốt đến bệnh viện, tài xế taxi đã chờ trên xe cho đến khi người này có kết quả âm tính mới dám về nhà.