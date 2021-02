Lượng khách mua ô tô giảm đột biến trong tháng đầu tiên của năm 2021, nguyên nhân chính có thể do chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước hết hiệu lực.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 1/2021.

Cụ thể, tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 26.432 xe bao gồm xe du lịch đạt 20.398 chiếc, giảm 45%, xe thương mại đạt 5.741 chiếc, giảm 46% và xe chuyên dụng đạt 293 xe giảm 13% so với tháng trước.

Xét về cơ cấu thị trường, xe nhập khẩu nguyên chiếc có doanh số bán 11.920 xe, giảm 35%, xe lắp ráp trong nước có doanh số bán 14.512 xe, giảm 51% so với tháng trước.

Biểu đồ tiêu thụ ô tô Việt Nam của tháng 1/2021 so với các tháng trước đó. Nguồn VAMA

Nếu tính thêm doanh số tiêu thụ báo cáo riêng của TCMotor trong tháng 1/2021 thì tổng sức mua toàn thị trường xe hơi Việt Nam trong tháng 1/2021 đạt 32.490 xe, giảm sâu đến 46,8% so với tháng 12/2020 đạt 61.171 xe. Tuy nhiên, con số này tăng 49,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ tiêu thụ ô tô lắp ráp và nhập khẩu tại Việt Nam trong tháng 1/2021 so với các tháng trước đó. Nguồn VAMA

Trong bảng xếp hạng theo các hãng xe, đứng đầu thị trường Việt Nam tiếp tục thuộc về TC Motor với tổng số 6.058 xe được bán ra, giảm 38,2% so với tháng trước. Đứng ở vị trí thứ hai là Kia với 4.486 xe giảm 42,7% so với tháng trước. Tiếp đó là Toyota đạt 4.437 xe bán ra giảm 60,7%, Mitsubishi đạt 3.674 xe giảm 19,5%, Honda đạt 3.015 xe giảm 27,2%, Mazda 2.429 xe giảm 44,4%, Ford 1.592 xe giảm 59,4% so với tháng trước...

Sức mua ô tô tháng đầu năm 2021 giảm sâu được cho là xuất phát chủ yếu việc hết hạn chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với các loại xe lắp ráp trong nước theo Nghị định 70 của Chính phủ sau ngày 31/12/2020.

Bên canh đó ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng khiến nguồn cung linh kiện ô tô, nhập khẩu xe gặp khó khăn. Một số xe hot không đủ xe giao khách cũng có thể là nguyên nhân khiến doanh số xe bị giảm.

Chi Bảo

