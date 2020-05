Một khách hàng tại TP HCM vừa tố chiếc xe sang Lexus RX350L mới mua, chỉ sau 4 tháng lăn bánh đã gặp lỗi nghiêm trọng "bỏ máy”. Xe vừa không sử dụng được, khách còn bị bắt bỏ tiền sửa.

Xe gặp lỗi, đại lý bảo hành bắt khách chịu tiền sửa

Trường hợp mua ô tô nhưng thiếu may mắn này vừa xảy ra với chị T.H.B (Tp HCM).

Phản ánh tới VietNamNet, nữ khách hàng trên cho hay, cách đây 4 tháng, chị mua một chiếc Lexus RX350L tại Đại lý Lexus Thăng Long, Hà Nội với giá 4,8 tỷ đồng. Đến nay, xe mới lăn bánh được hơn 5.000km.

“Thế nhưng, ngày 4/5, khi đang lái chiếc xe tham gia giao thông thì bất ngờ chiếc xe báo lỗi "bỏ động cơ số 5”, chị T.H.B cho biết.

“Tôi lập tức đưa vào Đại lý Lexus tại Tp HCM để bảo hành. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đại lý đổ lỗi này là do chất lượng xăng kém rồi gửi cho tôi một báo giá sửa chữa và bắt tôi phải trả tiền dịch vụ”, chị T.H.B bức xúc.

Lexus RX350L được mang đến đại lý để kiểm tra.

Theo chia sẻ của nữ khách hàng, phía đại lý Lexus chỉ “nói miệng” về nguyên nhân xe báo lỗi.

Chị kể: “Khi kiểm tra xe, họ rút mẫu xăng ở xe ra rồi đốt và khẳng định, có thể lỗi là do xăng không đảm bảo. Đến khi tôi yêu cầu phải chỉ ra được lỗi chính xác bằng văn bản để tôi có cơ sở làm việc với cây xăng Petrolimex thì họ lại lảng tránh”.

browser not support iframe.

Video: Đại lý lấy mẫu xăng còn sót lại trong động cơ đốt để chứng minh xăng có vấn đề

Cho đến nay, sau hơn 1 tuần xảy ra sự việc, đại diện của hãng Lexus vẫn không chỉ ra được lỗi chính xác bằng văn bản để chịu trách nhiệm bảo hành với khách.

Trong khi đó, chiếc Lexus RX350L mặc dù trong thời hạn bảo hành nhưng phía đại lý Lexus lại đưa ra một bảng báo giá sữa chữa với nhiều hạng mục buộc khổ chủ sở hữu xe phải trả tiền. Tổng chi phí ước tính lên tới hơn 9,5 triệu đồng.

Đại lý Lexus lại đưa ra một bảng báo giá sữa chữa với nhiều hạng mục.

Cụ thể như chi phí kiểm tra báo lỗi động cơ, thay thế hàng loạt linh kiện phụ tùng thuộc cụm động cơ như gioăng cao su, nắp lọc giữ xăng, cụm lọc xăng..

Trước sự việc này, chị T.H.B bức xúc nói: “Tôi kiến nghị hãng Lexus Việt Nam phải giải thích được bằng văn bản nguyên nhân xe gặp lỗi bỏ động cơ số 5 khi mới chỉ lăn bánh 5.000km trong 4 tháng sử dụng? Lỗi này do bên nào phải chịu trách nhiệm và cách khắc phục là gì?”

“Nếu sự việc kéo dài, tôi muốn hãng phải bố trí xe khác để cho khách sử dụng trong thời gian chiếc xe nằm ở gara”, chị Bình đề nghị.

Lỗi bỏ máy thường chỉ gặp ở xe cũ

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, hiện tượng báo lỗi bỏ máy đối với một chiếc xe mới tinh như Lexus RX 350 trên là khá hiếm.

Thông thường xe mới chạy rất ít khi xảy ra sự cố ở phần động cơ. Với xe đi 5000km đầu tiên, thường chỉ phải thay dầu và kiểm tra nước làm mát. Lỗi bỏ máy này thường chỉ phát sinh ở các dòng xe trên 10 năm tuổi và cũng tùy thuộc chất lượng của từng đời xe, phiên bản xe.

Phân tích về sự cố này, TS Trần Lợi, giảng viên Bộ môn Cơ khí động lực, trường Đại học Giao thông vận tải (Tp HCM) nói. “Việc bỏ một máy ở động cơ có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân. Trong đó không loại trừ khả năng nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu không đảm bảo, có thể gây ra muội bám khi đốt cháy trong buồng đốt động cơ. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu phải do các cơ quan chức năng có đầy đủ trang thiết bị thử nghiệm xác định, chứ không thể mang ra đốt rồi cho rằng nó không tốt vì có bám muội khi đốt ở môi trường tự nhiên bên ngoài.”

“Ngoài ra, việc bỏ động cơ cũng có thể do lỗi bộ phận hộp số của xe”, TS Trần Lợi cho biết.

Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, 13/5, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương cũng vừa cho biết mới tiếp nhận báo cáo của Công ty ô tô Toyota Việt Nam về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Lexus và một số thương hiệu khác để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.

Tổng số xe thu hồi lên tới 33.276 xe, trong đó, có 29.513 xe lắp ráp trong nước (CKD) gồm các thương hiệu Camry, Corolla, Innova và 3.763 các xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) gồm các thương hiệu Lexus, Land Cruiser 200, Alphard và Fortuner.

Trong đó, riêng thương hiệu Lexus có tới 739 xe. Mẫu xe Lexus RX350L/450, mã GGL26L-ARZGB sản xuất từ 19/10/2017 đến 05/08/2019 thuộc diện thu hồi là 120 xe.

Trước đó, tháng 2, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo, Toyota Việt Nam phải triệu hồi tới 282 chiếc Lexus RX350 tại Việt Nam để "cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng". Các xe này đều được sản xuất từ ngày 19/10/2017 đến 26/12/2018.

Tại Việt Nam, Lexus RX350L được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe thuộc phân khúc SUV hạng sang với giá bán 4,8 tỷ đồng và được cho là đối thủ cạnh tranh với Audi Q7, Infiniti QX60, Volvo XC90.

Lexus RX350L được trang bị động cơ V6 3.5L, công suất 295 mã lực/6.300 vòng/phút, mô-men xoắn 370 Nm / 4600 - 4700 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh.

Phản hồi tới VietNamNet, đại diện Lexus Việt Nam cho hay, hãng đã tiếp nhận vụ việc ngay từ khi khách gặp sự cố và đã cử nhân viên kỹ thuật kiểm tra. Trong chiều nay, 13/5, hãng sẽ có buổi làm việc trực tiếp với khách hàng Trần Hải Bình để thống nhất phương án khắc phục cho xe.

Phạm Huyền- Tuấn Dương

Bạn nhìn nhận ra sao về lỗi bỏ máy ở xe ô tô? Mọi tin bài, video cộng tác và ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!