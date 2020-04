Kết thúc tháng 3/2020, Toyota Camry vẫn đứng đầu phân khúc sedan hạng D tầm trung. Đáng chú ý, dù tăng trưởng toàn phân khúc nhưng doanh số các đối thủ còn lại cộng lại vẫn thấp hơn đáng kể so với Camry.

Dù thị trường xe tháng 3 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch virus Covid-19 nhưng phân khúc xe sedan hạng D vẫn có sự tăng trưởng trên toàn phân khúc.

Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 3, phân khúc sedan hạng D tầm trung đạt doanh số 624 xe bán ra tăng 47,5% so với tổng doanh số tháng trước đạt 423 xe. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, doanh số đạt 1.666 xe được bán ra.

Toyota Camry: 420 xe

Nếu như tháng trước, Toyota Camry tụt doanh số nghiêm trong thì sang tháng 3, mẫu xe này lấy lại được phong độ tăng trưởng tốt với 420 xe được bán ra. Con số này tăng đến 75% so với tháng trước. Và... tăng khủng 236% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 125 xe.

Đáng chú ý, doanh số của Toyota Camry tháng qua cao vượt trội so đến 105% với doanh số của các đối thủ trong phân khúc cộng lại.

Tổng doanh số 3 tháng đầu năm của Toyota Camry đạt 1074 xe. Trong bối cảnh thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn, nhiều mẫu xe phải giảm giá mạnh để kích cầu thì Toyota Camry vẫn thể hiện tốt vai trò là mẫu xe thống lĩnh phân khúc của mình.

Toyota Camry đang được bán tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc với 2 phiên bản 2.5Q và 2.0G với giá bán lần lượt là 1.235 tỷ đồng và 1.235 tỷ đồng.

Mazda 6: 106 xe

Xếp vị trí tiếp theo vẫn là Mazda 6. Số xe Mazda 6 giao đến tay khách hàng trong tháng 3/2020 đạt 106 xe, tăng nhẹ 11,6 so với tháng 2 (95 xe) và giảm 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian gần đây, Mazda 6 liên tục khuyến mãi mạnh. Có lẽ đây chính là cách mẫu xe này vẫn tăng trưởng doanh số trong mùa đại dịch. Tổng doanh số trong 3 tháng đầu năm đạt 309 xe giảm 31,3% so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Sang tháng 4, Mazda 6 hiện đang nhận ưu đãi khoảng 20 triệu đồng và quà tặng giá trị từ đại lý phân phối. Mazda 6 tại Việt Nam có 3 phiên bản lựa chọn gồm Premium giá 1,019 tỷ đồng, Luxury giá 899 triệu đồng và Deluxe giá 819 triệu đồng.

Kia Optima: 73 xe

Kia Optima xếp thứ 3 với doanh số ít ỏi 73 xe, tăng duy nhất chỉ 1 xe so với tháng 2/2020 và tăng 128% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 32 xe. Tổng 3 tháng đầu năm, Thaco giao đến tay khách hàng 220 xe Kia Optima tăng mạnh 109,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giữa năm 2019, Kia Optima ra mắt phiên bản mới với hy vọng cải thiện vị thế cạnh tranh trong phân khúc Sedan hạng D. Thế nhưng, kết quả thực tế những tháng qua cho thấy, Kia Optima vẫn chưa chứng tỏ được khả năng chinh phục khách hàng của mình.

Hiện nay, được phân phối ra thị trường với hai phiên bản Kia Optima bản 2.4 GAT Premium giá 969 triệu đồng và Optima 2.0 GAT Luxury giá 789 triệu đồng.

Honda Accord: 25 xe

Xuất hiện khá ấn tượng tại triển lãm VMS 2019 hồi tháng 10 năm ngoái,nhưng đến nay Honda Accord không thể lấy lòng khách hàng. Doanh số hàng tháng rất thấp và liên tục bị nhắc tên trong danh sách 10 xe bán ế.

Tháng 3/2020, Honda chỉ bán được 25 chiếc Accord tăng 56,2% so với tháng trước đạt 16 xe. Kết quả này đã giúp Honda Accord rời khỏi Top 10 mẫu xe ế nhất thị trường trong tháng này. Tổng doanh số từ đầu năm đến nay Accord đạt khoảng 63 xe.

Giá bán xe hiện nay là 1,319 tỷ đồng cho màu Đen và Bạc (đã bao gồm VAT). Phiên bản màu Trắng ngọc có giá 1,329 tỷ đồng.

Chi Bảo