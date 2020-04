Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 3, Toyota Vios vẫn dẫn đầu. Trong khi hầu hết các mẫu xe đều tăng trưởng thì hai mẫu xe "hot" Mitsubishi Xpander, Toyota Innova sụt doanh số, rớt hạng nghiêm trọng.

Theo báo cáo doanh số bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam - VAMA, Top 10 mẫu xe bán chạy tháng 3/2020 tiếp tục có những thay đổi về vị trí xếp hạng.

Tháng 3 vừa qua, thị trường ô tô liên tục chứng kiến những cuộc đua giảm giá khiến sức mua dường như được hồi phục khi nhiều mẫu xe lọt top đều có xu hướng tăng trưởng. Đáng chú ý là sự trở lại của một loạt cái tên như Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe, Honda CR-V... Trong khi đó, hai mẫu xe “hot” thuộc phân khúc MPV như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova lại sụt giảm doanh số, lui về đứng ở những vị trí khá thấp trong bảng xếp hạng lần này.

Toyota Vios: 2.493 xe

Sau khi giành lại ngôi vương Top xe bán chạy trong tháng trước, bước sang tháng 3, Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế của mình với doanh số bán đạt 2.493 xe tăng nhẹ 25 xe so vơi tháng trước. Sức hút từ thương hiệu cùng với động thái giảm giá bán tại các địa lý trong tháng 3 chính là một trong những lý do giúp Vios giữ vững được doanh số trong bối cảnh thị trường ảm đạm do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn giảm đến 21% so với cùng kỳ năm ngoái Vios đạt 3.161 xe bán ra. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, Toyota Vios đã đạt được 6.559 xe được bán ra.

Toyota Vios hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.



Hiện tại mẫu xe này cũng đang được áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10-30 triệu đồng trong tháng 4.

Hyundai Accent: 1.543 xe

Hyundai Accent đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xe. Cụ thể, tháng qua Accent đạt 1.543 xe bán ra trong tháng 3 vừa qua tăng 32,6% so với tháng trước và giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với doanh số 1.543 xe đã giúp Accent dần rút ngắn khoảng cách với Toyota Vios xuống còn 950 xe thấp hơn đáng kể so với mức 1.304 chiếc như tháng trước.

Cộng dồn 3 tháng đầu năm mẫu xe này đạt 4.440 xe tăng 3% so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Hyundai Eccent là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công tại Việt Nam

Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công tại Việt Nam trong quý I.2019. Hiện tại, Accent đang được Hyundai Thành Công lắp ráp, phân phối với 4 phiên bản có giá bán từ 425 - 540 triệu đồng.

Hyundai Grand i10: 1.173 xe

3 tháng liên tiếp đầu năm 2020, Hyundai Grand i10 giữ vững vị trí thứ 3 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam

Tháng 3 vừa qua, Grand i10 đạt doanh số bán 1.173 xe tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.112 xe.

Tính đến hết quý I.2019, doanh số cộng dồn của mẫu xe này đạt 3.860 xe tăng 6% so với quý I năm ngoái đạt 3.641 xe.

Hyundai Grand i10.

Hyundai Grand i10 đang có giá niêm yết từ 315 - 415 triệu đồng tùy phiên bản.

Ford Ranger: 860 xe

Khá bất ngờ khi mẫu xe đang dính phốt bị khách hàng tố rò rỉ dầu trên mặt bưởng cam và cổ hút turboở phiên bản Wildtrak, Raptor, nhưng tháng 3 vừa qua, Ford Ranger vẫn tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, mẫu xe này đạt 860 xe, tăng đến 60,4% so với tháng trước đạt 536 xe. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, Ford Ranger đạt 1.965 xe giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ bứt phá về doanh số tháng này giúp Ford Ranger vươn lên đứng vị trí thứ 4 trong Top 10 xe bán chạy, tăng đến 3 thứ bậc so với vị trí thứ 7 trong tháng trước.

Ford Ranger thế hệ mới 2020

Ford Ranger thế hệ mới 2020 hiện có giá bán dao động từ 616 triệu đồng đến 1,198 tỷ đồng.

Mitsubishi Expander: 821 xe

Mitsubishi Xpander mặc dù khá bùng nổ trong năm 2019 nhưng kể từ đầu 2020 đến nay, mẫu xe này lại không đạt được những kết quả thuận lợi.

Mitsubishi Xpander chỉ đạt doanh số 821 xe trong tháng 3, giảm 20% so với tháng trước và giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp Xpander giảm doanh số kể từ đầu năm.

Với kết quả trên, Mitsubishi Xpander tiếp tục bị tụt một bậc trên bảng xếp hạng so với tháng trước. Hiện nay, Xpander đang được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 550- 650 triệu đồng.

Toyota Fortuner: 656 xe

Với doanh số 656 xe, tăng 24% so với tháng trước đạt 528 xe, Toyota Fortuner không chỉ lấy lại vị trí số 1 trong phân khúc mà còn tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 3/2020.

Dù vậy, doanh số này vẫn giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn cả quý I, Toyota Fortuner đạt 1.874 xe giảm 25% so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Hiện nay Toyota Fortuner đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 1,033-1,354 tỷ đồng.

Hyundai Tucson: 589 xe

Hyundai Tucson sau khi vắng mặt hồi tháng trước đã bất ngờ quay trở lại danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất ở vị trí thứ 7. Hyundai Tucson với doanh đạt 589 xe trong tháng 3/2020, đã tăng 47% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái doanh số của mẫu xe này lại bị giảm tới 25%. Tính chung từ đầu năm tới nay, Hyundai Tucson đã bán ra được 1.817 xe, gần tương đương với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả trên, Hyundai Tucson đã một lần nữa vượt qua đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5 trong phân khúc CUV tại Việt Nam...

Hyundai Tucson 2020.

Hyundai Tucson hiện đang được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 779- 940 triệu đồng.

Hyundai SantaFe: 570 xe

Đây là mẫu xe thứ 4 của TC Motor góp mặt trong Top 10 xe bán chạy tháng 3. Hyundai Santa Fe khép lại tháng 3/2020 với 570 xe tăng 3,8% so với tháng trước và đạt 1.855 xe trong tổng 3 tháng đầu năm 2020.

Kết quả này giúp mẫu xe Hàn chiếm lĩnh vị trí thứ 8 trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường theo tháng. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới từ tháng 2/2019, doanh số của Hyundai Santa Fe luôn duy trì ổn định và được khách hàng Việt vô cùng chào đón.

Hiện nay SantaFe hiện 6 phiên bản

Hiện nay SantaFe hiện có 6 phiên bản, giá bán từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng (đã có thuế VAT). Trong tháng 4/2020, Hyundai Santa Fe đang được giảm giá bán 50 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá 15 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản máy xăng đặc biệt.

Honda CR-V: 564 xe

Với doanh số 564 xe, tăng khá khiêm tốn chỉ 2,7% so với tháng trước nhưng vẫn đủ để Honda CR-V đánh bại Kia Cerato để lọt vào vị trí thứ 9 trop Top xe hot tháng 3.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, Honda CR-V giảm mạnh đến 59,4%. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt 1.662 xe bán xe.

Hiện tại, Honda CR-V đang được Honda nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỉ đồng.

Toyota Innova: 544 xe

Dù liên tục được giảm giá bán trong nhiều tháng liền nhưng Toyota Innova vẫn bị “bết bát” về doanh số đạt được trong 3 tháng đầu năm 2020.

Đáng chú ý, lần này, mẫu MPV “hot” này lại bất ngờ đứng cuối Top với chỉ 544 xe bán ra, giảm 11,3% so với tháng trước và giảm đến 68,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 tháng đầu năm, Innova đạt 1.562 xe.

Hiện tại, Toyota Việt Nam vẫn niêm yết giá bán bản Innova E số sàn (MT) ở mức 771 triệu đồng. Các phiên bản trang bị cao cấp hơn như G, Venture hay V số tự động (AT) có giá từ 847 - 979 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức chiết khấu từ nhà sản xuất, cùng nỗ đẩy mạnh doanh số... các đại lý Toyota không ngần ngại mạnh tay giảm giá bán mẫu xe này.

