Tổng cộng 19.149 chiếc xe của các dòng như XC40, XC60, XC90, V90,... của Volvo sẽ phải triệu hồi để thay thế, sửa chữa lỗi ở bộ phận dây an toàn.

Các dòng xe Volvo nằm trong danh sách triệu hồi lần này gồm: XC40 2021 và XC40 (sản xuất trong khoảng từ ngày 1/12/2020 đến 25/3/2021); V60 2021-2022 (sản xuất từ 23/11/2020 đến 6/7/2021); XC60 2021-2022 (sản xuất từ 1/12/2020 đến 28/7/2021); V60CC 2021 (sản xuất từ 24/11/2020 đến 16/2/2021); V90 (sản xuất từ 7/1/2021 đến 28/4/2021); V90 CC 2021 (sản xuất từ 4/1/2021 đến 4/5/2021) và XC90 2021 sản xuất từ ngày 19/11/2020 đến 29/6/2021.

Triệu hồi hơn 19.000 chiếc thuộc 7 dòng xe của Volvo vì lỗi dây an toàn

Theo đó giải thích của hãng xe Thuỵ Điển, dây an toàn do nhà sản xuất AutoLiv cung cấp không đúng thông số kỹ thuật, khiến tính năng khóa được sử dụng để giữ chặt hệ thống ghế an toàn trẻ em có thể bị vô hiệu hóa quá sớm, làm tăng nguy cơ thương vong cho trẻ nhỏ khi xe xảy ra va chạm.

Volvo sẽ phải tiến hành triệu hồi tổng cộng 19.149 chiếc tại khu vực Bắc Mỹ để kiểm tra chức năng bị lỗi nêu trên và thay dây an toàn mới trong trường hợp cần thiết. Chương trình triệu hồi được hãng xe Thuỵ Điển thông báo tới khách hàng vào cuối tháng 10 tới.

Đây không phải đợt triệu hồi đầu tiên liên quan đến dây an toàn của hãng xe Thuỵ Điển.

Đây không phải là đợt triệu hồi liên quan đến dây an toàn đầu tiên của Volvo. Vào giữa năm 2020, nhà sản xuất ô tô này đã ban hành lệnh triệu hồi toàn cầu với 2,18 triệu xe do cáp thép bên trong cụm dây đai an toàn phía trước có thể bị mòn và giảm khả năng bảo vệ người ngồi trên xe.

Nguyễn Hoàng(theo Carscoops)

