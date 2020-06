Hiện nay, thời tiết cao điểm của nắng nóng nên nguy cơ cháy xe rất cao nhất là đối với các xe di chuyển đường dài, liên tục phải vận hành.

Hiện trường cháy xe khách trên QL1A qua TP. Thanh Hóa xảy ra trưa 20/6

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có những lý giải nguyên nhân và đưa ra các khuyến cáo đối với chủ xe và người lái ô tô, xe máy.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới - VAQ (Cục đăng kiểm Việt Nam) cho biết, sau một thời gian dài tạm lắng, thời gian gần đây các vụ cháy xe ô tô, xe máy đã xuất hiện trở lại. Các vụ cháy đang được cơ quan chức năng tích cực xem xét, xác định nguyên nhân.

Hiện nay, thời tiết đang ở cao điểm của nắng nóng nên nguy cơ cháy rất cao, nhất là đối với các xe đường dài phải liên tục vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao (xe khách giường nằm, xe khách chạy liên tỉnh…).

Để ngăn ngừa, hạn chế việc cháy xe, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

1. Thận trọng, không chủ quan khi chở hàng hóa trong hầm hàng, khoang hành lý, đặc biệt khi chở xe máy phải đảm bảo không còn nhiên liệu rò rỉ có thể gây cháy.

2. Thận trọng khi đi qua khu vực có các chất dễ cháy như rơm rạ, rác nilon… Thực tế đã cho thấy nhiều trường hợp cháy xe do đi qua các khu vực phơi nhiều rơm rạ.

3. Chú ý bảo dưỡng xe định kỳ đảm bảo xe luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt, đặc biệt không nên độ chế, lắp thêm các thiết bị vào hệ thống điện của xe (đèn, loa, tủ lạnh…) không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất xe;

4. Kiểm tra tình trạng xe trước mỗi chuyến đi, không bơm lốp quá căng. Hạn chế vận hành xe liên tục trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao (cần có thời gian nghỉ phù hợp).

5. Sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại các cây xăng, trạm nhiên liệu hợp pháp; không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe ô tô, xe máy. Điển hình như, khoảng 19h30 ngày 20/6, trên đường vành đai 3 trên cao đoạn gần Công viên Yên Sở thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội), ô tô khách 45 chỗ mang BKS 29B-090.13 do tài xế Nguyễn Văn Loan (SN 1981, ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc cháy nhanh đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. May mắn, thời điểm trên, anh Loan đi sửa xe, trên xe không có người nên không có thương vong.

Trước đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, chiếc xe ô tô khách BKS 37B-023.40 do tài xế Thái Doãn Hiếu (SN 1989, trú tại Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh, khi đến giữa cầu Nguyệt Viên (TP. Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này trên xe ô tô khách có 18 hành khách. Do ngọn lửa lan và cháy lớn nên toàn bộ người trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài và lên xe khác tiếp tục hành trình về Vinh.

Theo Báo Giao thông

Bạn đã từng chứng kiến những khoảnh khắc va chạm trên đường phố? Trân trọng mời bạn đọc gửi video từ cam hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!