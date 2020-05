Kinh nghiệm “bỏ túi” khi mua xe hơi đã qua sử dụng

Đằng sau quyết định mua xe cũ là vô khối công việc mà bất kỳ ai cũng cần phải quan tâm và lưu ý trước khi giao tiền.

Cân đối nhu cầu và nguồn tài chính

Một khi đã lựa chọn mua xe cũ thì đừng để thương hiệu và số đông làm ảnh hưởng đến quyết định. Đây không phải là yếu tố tiên quyết bởi hầu hết xe cũ đã được giảm trừ khấu hao theo số năm sử dụng từ chủ sở hữu trước.

Không một chiếc xe nào, bất kể xe mới hay xe cũ hội tụ đủ các yếu tố làm hài lòng người sử dụng. Vì thế, đừng mất thời gian tìm kiếm một chiếc xe vừa rẻ, đẹp, sang trọng nhưng lại dễ bán mà nên xác định rõ các yếu tố thiết thực theo nhu cầu sử dụng.

Nếu coi chiếc xe sắp mua là tài sản để dành thì chuyện cân nhắc và tìm hiểu giá trị của chiếc xe tại thời điểm mua là hết sức cần thiết. Còn nếu chỉ xác định là phương tiện thì một chiếc xe sát với nhu cầu sử dụng sẽ là lựa chọn phù hợp.

Linh hoạt khi chọn lựa

Để tìm được một chiếc xe đã qua sử dụng ưng ý cả về chất lượng và giá tiền là không hề dễ dàng. Không ít người do nôn nóng đã vội vàng hoàn tất giao dịch khi chưa kiểm tra và tìm hiểu kỹ hoặc lãng phí với những khoản tiền cao hơn so với giá trị thực tế của chiếc xe.

Internet và các mối quan hệ quen biết có am hiểu về xe hơi sẽ tạo thêm niềm tin để đưa ra quyết định chuẩn xác nhất, nên hạn chế tối đa việc phụ thuộc thông tin vào người bán hoặc môi giới. Quá trình giao dịch một chiếc xe có thể thất bại nhưng đó có thể lại mở ra nhiều cơ hội khác với những sản phẩm tốt hơn. Do đó, người mua nên tập trung chú ý hướng vào các thông số và trang bị an toàn cũng như mức độ khấu hao của xe.

Kiểm tra chất lượng xe

Một chiếc xe mới luôn đi kèm một chế độ bảo hành dài hạn từ nhà phân phối, nhưng xe cũ sẽ khiến chủ sở hữu bị ảnh hưởng tài chính trực tiếp mỗi khi xe gặp trục trặc. Vì thế, công đoạn kiểm tra chất lượng xe là vô cùng quan trọng trong thương vụ mua bán.

Có nhiều dòng xe khi phải sửa chữa một bộ phận xuống cấp sẽ có ảnh hưởng đến nhiều chi tiết khác liên quan, làm cho chi phí tăng lên đáng kể, đặc biệt với những xe đã hoạt động hết thời gian khấu hao. Thông thường, xe có nguồn gốc từ châu Á có thời gian khấu hao trong vòng 5 năm, còn xe có nguồn gốc từ châu Âu là 8 năm.

Để hạn chế tối đa việc mua xe về chỉ để sửa hoặc phải bỏ thêm tiền để thay mới hàng loạt linh kiện xuống cấp thì nên kiểm tra kỹ nguồn gốc, lịch sử lưu hành và thói quen sử dụng của những chủ sở hữu trước.

Dù là hình thức mua bán nào đi nữa thì tâm lý của người bán là tìm cách làm cho chiếc xe của mình trông bóng bẩy để hấp dẫn người mua. Bởi vậy, người mua đừng để nước sơn bề ngoài hào nhoáng làm lóa mắt.

Sẽ không may khi mua phải chiếc xe đã từng bị ngập nước hay đã bị phục chế sau tai nạn nặng trước đó. Những chiếc xe này chắc chắn sẽ không bao giờ hoạt động ổn định và rất hay hỏng vặt cho dù đã được sửa chữa cẩn thận. Với xe ngập nước, các cảm biến điện tử và hệ thống điện là hai chi tiết rất dễ hỏng hóc. Trong khi đó, xe phục chế sau tai nạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ an toàn.

Cảm quan ban đầu, khi kiểm tra một chiếc xe cũ cần lái thử để cảm nhận và lắng nghe những âm thanh không bình thường trong quá trình vận hành. Quan sát mầu sơn và các mối hàn dưới nắp ca-pô cũng sẽ giúp bạn phát hiện ra những điều mà người bán đang muốn giấu bạn.

Số kilomet hiển thị trên đồng hồ tốc độ sẽ chẳng có ý nghĩa trong rất nhiều trường hợp. Việc tua lại số kilomet trên đồng hồ vốn rất dễ qua mặt những người mua ít kinh nghiệm. Điều này thường hay xảy ra đối với những chiếc xe đã được sử dụng quá nhiều nhưng hình thức vẫn còn bắt mắt như xe kinh doanh vận tải, xe cũ nhập khẩu, xe cho thuê của các công ty…

Với xe có nguồn gốc chính hãng từ trong nước, bạn có thể kiểm tra lịch sử sử dụng xe trong cơ sở dữ liệu của nhà phân phối. Tuy nhiên, thông tin cũng có thể khiếm khuyết bởi người sử dụng trước không thực hiện bảo hành, bảo dưỡng tại các đại lý phân phối chính hãng.

Đối với xe được bán lần đầu từ các doanh nghiệp kinh doanh xe không chính hãng thì việc xác định thời điểm và nguồn gốc nhập khẩu là điều hết sức cần thiết. Khi đó, bạn sẽ loại trừ được khả năng mua phải xe gặp nạn do thiên tai trước đó ở điểm xuất phát của chiếc xe.

Kiểm tra một chiếc xe hơi không đơn giản nên nếu có ít kinh nghiệm thì tốt nhất nên tìm người có đủ kiến thức để làm việc đó. Nếu việc kiểm tra xe vẫn chưa hài lòng thì hãy đưa xe đi kiểm tra tại các cơ sở sửa chữa có uy tín trước khi đàm phán giá.

(Theo Tạp chí giao thông)

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!