Trong trường hợp xe bị rơi xuống sông, hồ, những người ngồi trên ô tô phải thật bình tĩnh, xử lý theo đúng trình tự để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

Trên thực tế, các trường hợp tai nạn xe ô tô bị rơi xuống nước không hiếm gặp. Nguyên nhân có thể bắt nguồn do xe bị lỗi định vị nên tài xế đi nhầm hướng, do lũ cuốn, do tài xế non tay nên lao xuống sông v.v...Đây là một tình huống nguy hiểm, nếu không biết cách xử lý thì sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo thống kê, tại Mỹ hàng năm có tới 400 người bị chết đuối liên quan đến tai nạn đâm xe xuống nước, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra ở các bang ven biển.

Tiến sĩ Gordon Giesbrecht, Đại học Manitoba, người chuyên đào tạo các nhân viên thực thi pháp luật trong tình huống thoát hiểm dưới nước cho biết trong trường hợp tai nạn xảy ra mỗi người chỉ có trung bình một phút để thoát khỏi xe.

Xe đâm xuống nước là tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Ảnh: Shane MacKichan

“Thời gian là rất cấp bách, nếu bạn chạm vào điện thoại di động (để gọi điện cầu cứu) thì có thể bạn sẽ chết" Tiến sĩ Gordon Giesbrecht phát biểu.

Vấn đề lớn nhất khi bị kẹt trong một chiếc ô tô đang chìm là áp lực nước rất lớn bên ngoài tác dụng lên thân xe, khiến cho người ngồi bên trong gần như không thể mở cửa xe hoặc cửa sổ cho đến khi áp suất được cân bằng.

Nhưng để đạt được áp suất cân bằng, chiếc xe sẽ cần phải ngập hoàn toàn, đến thời điểm này, cơ hội sống sót của hành khách là rất mong manh.

Cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống này là mở cửa sổ xe và thoát ra ngay khi xe mới va chạm với mặt nước. Thời gian càng trôi qua, áp lực nước đè lên cánh cửa càng nặng.

Các nguyên tắc tối quan trọng để thoát hiểm bao gồm:

Đeo dây an toàn và cởi dây an toàn

Trước khi lo lắng về chuyện đuối nước, bạn phải tránh được các chấn thương khi xảy ra va chạm. Nếu không đeo dây an toàn, khi xe đâm vào mặt nước, tài xế có thể bị bất tỉnh do đập đầu vào vô lăng, kính lái và không thể thoát ra ngoài.

Do không thể biết trước lúc nào tai nạn sẽ xảy ra, nên việc đeo dây an toàn phải được thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Ngay sau khi va chạm, hãy tháo dây an toàn và thực hiện các bước tiếp theo.

Không mở cửa xe

Thoát ra bằng cửa sổ là cách làm an toàn nhất. Ảnh: abc7news

Thay vì mở cửa xe, hãy cuộn kính cửa sổ xuống vì việc mở cửa rất khó khăn do áp lực của nước. Ngoài ra khi mở cửa, nước sẽ tràn vào xe, khiến xe chìm nhanh hơn.

Hãy mở cửa sổ xe nhanh nhất có thể, bạn sẽ chỉ có 30 đến 60 giây cho đến khi nước dâng đến mép cửa sổ. Sau đó, áp lực nước sẽ ép cửa sổ vào khung cửa khiến cửa sổ không thể trượt xuống.

Đập vỡ cửa sổ

Búa phá kính phải để ở vị trí dễ tìm, trong tầm tay. Ảnh: Gotimeprepper

Hầu hết xe ô tô hiện nay đều sử dụng cửa kính bằng điện. Một số trường hợp mạch điện cửa kính bị chập điện do dính nước và không thể mở ra. Vì vậy, để an toàn tài xế nên chuẩn bị sẵn búa phá kính trên xe.

Những chiếc búa phá kính phải để ở vị trí trong tầm tay với, nếu không bạn sẽ không có đủ thời gian để sử dụng chúng. Trong thời gian rảnh rỗi, bạn cũng có thể tập luyện sử dụng công cụ này để tránh bỡ ngỡ.

Thoát khỏi xe

Để chạy đua với thời gian, mỗi người ngồi trên xe phải tự thoát ra bằng cửa sổ gần nhất. Nếu có trẻ con trên xe, bạn hãy đẩy chúng qua cửa sổ trước và thoát theo sau.

Hãy bơi qua cửa sổ càng nhanh càng tốt. Nếu không mở được cửa sổ, bạn chỉ còn một cơ hội mong manh là đợi khoang xe ngập đầy nước rồi mở cửa thoát ra ngoài. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi người trong xe phải nhịn thở được trong thời gian dài.

Vì vậy, hãy dồn hết sức lực và tận dụng khoảng thời gian quý báu để thoát ra ngay khi xe mới đâm xuống nước.

