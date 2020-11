Dưới đây là một số kinh nghiệm lái xe an toàn trên đường cao tốc tài xế nên nắm rõ.

Không chuyển làn liên tiếp

Chuyển làn liên tiếp là hành động rất nguy hiểm trên đường cao tốc, đặc biệt là những tài xế mới chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe.

Vì vậy, khi nhập làn trên đường cao tốc, tài xế phải giữ nguyên hoặc tăng nhẹ tốc độ, sau đó thực hiện việc chuyển làn tuần tự. Khi thấy ổn định ở làn kế bên thì chuyển sang làn tiếp theo, chú ý phải giữ nguyên tốc độ.

Đặc biệt, thời gian an toàn trước khi chuyển làn là từ 3-5 phút, cự ly an toàn trước điểm rẽ khoảng 1 km. Khi có ý định chuyển làn, hãy rẽ phải ở làn bên phải thứ nhất, không nên rẽ ở làn giữa; nếu cảm thấy không an toàn, hãy tiếp tục di chuyển và chờ làn rẽ tiếp theo.

Không dừng, đỗ xe trên đường cao tốc

Trừ trường hợp xe ô tô gặp phải lỗi kỹ thuật hoặc sự cố, ngoài ra các bác tài không nên dừng, đỗ xe trên đường cao tốc. Việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt từ 5-6 triệu đồng. Và có thể bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Tài xế hãy lưu lại kinh nghiệm lái xe hữu ích trên đường cao tốc. (Ảnh: LĐO)

Dừng xe khẩn cấp phải có biển cảnh báo

Khi bắt buộc phải dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc , tài xế phải đặt biển cảnh báo để thông báo cho các tài xế phía sau biết. Khoảng cách tối thiểu vào ban ngày là 100m, khoảng cách tối thiểu vào ban đêm là 200m.

Không chiếu đèn pha bừa bãi

Khi thấy các tài xế khác trong tầm chiếu sáng của mình, tài xế nên chủ động cụp đèn pha và sử dụng đèn chiếu gần. Tuy việc sử dụng đèn pha là hợp lệ, nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và tài xế khác.

Không lấn chiếm làn khẩn cấp

Nhiều tài xế khi thấy ùn tắc thì di chuyển ngay sang làn khẩn cấp, nhưng không biết công dụng của làn đường này. Chú ý, làn đường khẩn cấp chỉ được sử dụng trong các trường hợp như: xe của bạn bị hư hỏng, bị trục trặc, cần chờ sự giúp đỡ. Làn khẩn cấp thường được phân biệt với các làn đường khác là có đường một vạch màu trắng sơn liền.

Thuộc lòng quy tắc làn xe

Tài xế nên chú ý lưu thông ở giữa, làn bên trái thứ nhất dành cho xe có ý định muốn chuyển sang làn rẽ hoặc muốn vượt, làn bên phải thứ nhất dành cho xe nhập vào và ra làn.

Theo Lao động

Bạn đã từng chứng kiến những tình huống va chạm giao thông thót tim? Hãy chia sẻ video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!