Không ít người nhầm lẫn vạch đo khoảng cách trên cao tốc là vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường...

Vạch báo khoảng cách trên cao tốc - Ảnh internet

Nhận biết khoảng cách an toàn

Tài xế chạy trên cao tốc không lạ với những vạch kẻ song song dưới lòng đường, ở bên lề cắm biển khoảng cách 0m - 50m - 100m. Tại phụ lục P, Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:41/2019 có hiệu lực thi hành kể từ 1/7 quy định, đây là vạch để tài xế nhận biết mình đang cách xe trước bao xa nhằm giữ khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, nhiều người tham gia giao thông không hiểu, hoặc tưởng vạch này dành cho người đi bộ qua đường.

"Đúng là vạch này rất giống vạch cho người đi bộ qua đường, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất là đường cao tốc thì cấm xe máy, xe đạp, xe thô sơ, người đi bộ, súc vật, do đó không thể có người đi bộ nào trên đây cả", ông Lăng nói.

Cũng theo ông Lăng, tài xế hoặc người dân cần nhớ nguyên tắc quan trọng là người đi bộ không bao giờ được lên cao tốc. "Nhìn qua có vẻ giống vạch kẻ cho người đi bộ, nhưng đây là vạch để xác định khoảng cách an toàn giữa các xe", ông Lăng khẳng định.

Quy tắc 3 giây

Liên quan đến vấn đề này, Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT quy định cụ thể về tốc độ tối đa và khoảng cách tối đa được phép của từng loại phương tiện quy định: Xe chạy với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu sẽ là 35m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 60 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 80 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Xe chạy với tốc độ lớn hơn 100 km/giờ và nhỏ hơn hoặc bằng 120 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Theo ông Bùi Khắc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT), khoảng cách tối thiểu giữa các phương tiện được tính toán dựa trên cơ sở khoa học là quy tắc 3 giây đã được quốc tế công nhận.

Bản chất của quy tắc 3 giây là khoảng thời gian cần thiết để tài xế dừng xe an toàn sau khi đạp phanh, dựa trên các tính toán tổng hợp về tốc độ phản xạ của người lái, quán tính của xe sau khi phanh để xe có thể dừng lại hoàn toàn và tránh được va chạm.

"Khoảng cách an toàn theo quy tắc này được căn cứ trên đường tiêu chuẩn và trong điều kiện thời tiết tốt, còn với thời tiết xấu, tầm quan sát hạn chế do trời mưa, sương mù… tài xế bắt buộc phải tăng thời gian lên gấp đôi, bằng cách kéo dài khoảng cách đối với xe trước", ông Điệp cho biết.

Về mức xử phạt liên quan đến vấn đề này, Nghị định 100/2019 quy định: Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc và bị tước GPLX 1 - 3 tháng. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10 - 12 triệu đồng và bị tước GPLX 3 - 5 tháng.

Theo Báo Giao thông