Các dung dịch, lốp xe và ắc quy,... là những bộ phận dễ gặp trục trặc khi gặp nhiệt độ cao nên cần phải kiểm tra thường xuyên.

Ắc-quy

Một số người nghĩ, ắc-quy chỉ bị gặp trục trặc vào mùa đông, thời tiết lạnh. Thực tế, sức nóng mùa hè còn tác động đến ắc quy nhiều hơn so với mùa đông.

Sự quá nhiệt là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ắc quy chết sớm. Nhiệt độ khiến chất lỏng bay hơi, thay đổi nồng độ dung dịch, phản ứng diễn ra nhanh và gây tổn hại cho cấu trúc phía trong ắc quy.

Bên cạnh đó, những thiết bị bị lỗi trong quá trình sạc như bộ điều chỉnh điện thế sẽ khiến ắc-quy bị quá nạp, làm hư các thẻ và giảm tuổi thọ.

Vì vậy, cần theo dõi và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị này, đặc biệt trong mùa nóng.

Lốp xe

Đã có nhiều vụ xe con, xe tải đang di chuyển trên đường bỗng nhiên nổ lốp. Nguyên nhân do mặt đường nóng, cộng thêm quá trình biến dạng liên tục khi làm việc khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng cao. Một nghiên cứu cho thấy, lốp của một chiếc xe bán tải có thể đạt trên 60 độ C sau khi chạy 50 km dưới trời nắng. Cứ 10 độ C tăng thêm, áp suất lốp sẽ tăng lên 1 – 2 Psi (0,07 – 0,14 kg/cm2).

Áp suất vượt quá mức cho phép dễ làm lốp phình hoặc bị nổ, hiện tượng này thường xuất hiện trên lốp đã mòn nhiều hoặc hết hạn sử dụng (khoảng 6-8 năm tùy từng loại kể từ ngày sản xuất.) Sự tăng giảm áp suất không đều giữa các bánh xe cũng có thể dẫn đến mất lực bám khi xe vào cua, dẫn đến tai nạn.

Người sử dụng ô tô nên dành thời gian kiểm tra lốp thường xuyên

Nhằm hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến lốp trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, người sử dụng ô tô nên dành thời gian kiểm tra lốp thường xuyên, đặc biệt trước những chuyến đi dài để kịp thời phát hiện những nguyên nhân không an toàn tiềm ẩn trên lốp xe (lốp mòn, lốp quá căng, áp suất lốp giữa các bánh không đều) để có biện pháp thay thế phù hợp.

Điều hoà

Trời nắng nóng, khó có thể vận hành xe mà không chạy điều hòa. Đây là bộ phận phải hoạt động nhiều nhất, thậm chí là quá tải trong những ngày hè. Vì thế, việc kiểm tra và bảo dưỡng điều hòa là cực kỳ quan trọng.

Đầu tiên, cần kiểm tra lượng ga làm mát xem có còn đủ hay không và xem xét dầu bôi trơn của máy nén. Nếu cần bổ sung hoặc thay dầu, nên gọi thợ và cần lưu ý sử dụng đúng loại ga để tránh những trục trặc không đáng có.

Tiếp đó, cũng nên kiểm tra tổng thể các bộ phận như các đường ống để xử lý khi có rò rỉ, hệ thống dây đai dẫn động để thay thế nếu dây bị chùng hoặt trượt ra ngoài.

Quạt gió, máy nén khí hay bộ lọc gió cũng cần được xem xét đến để làm sạch hoặc sửa chữa nếu cần. Ngoài ra, cũng cần để ý xem dàn nóng và lạnh trên xe có bị bụi bẩn sau một thời gian sử dụng và việc làm sạch chúng sẽ giúp hệ thống điều hòa làm mát đều và sâu.

Cần gạt mưa

Mùa hè thời tiết rất nóng bức nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc những cơn mưa rào có thể ập xuống bất cứ lúc nào và bộ phận phải hoạt động hết công suất chính là cần gạt nước. Do đó, việc thay cần gạt khi có dấu hiệu gạt nước không sạch hoặc trên kính lái có nhiều vệt nước đọng lại sau khi gạt là cần thiết. Thông thường, tuổi thọ của cao su gạt nước từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, cũng nên kiểm tra bình chứa nước rửa kính nếu thường xuyên sử dụng cần gạt nước.

Các dung dịch nói chung sẽ bị hao nhanh hơn trong mùa hè, nhiệt độ khiến chất lỏng bay hơi

Các dung dịch trong xe

Các dung dịch nói chung sẽ bị hao nhanh hơn trong mùa hè, nhiệt độ khiến chất lỏng bay hơi. Vì thế cần phải kiểm tra các chất lỏng trong xe như dầu nhớt, nước làm mát, dầu hộp số, dầu tay lái, dầu phanh... đều đặn. Ðừng để rơi vào tình trạng bị hao cạn lúc nào không biết.

