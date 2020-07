Ô tô cũ tốt hơn ô tô mới, xe to an toàn hơn xe bé,... là hai trong số những hiểu lầm của nhiều người về xe ô tô.

Xe cỡ lớn an toàn hơn

Nhiều người nghĩ rằng kích cỡ của chiếc xe càng lớn, càng nhiều không gian hơn thì sẽ càng an toàn hơn cho hành khách.

Chính vì vậy họ quyết định lựa chọn những mẫu xe kích thước lớn như SUV. Tuy nhiên, nhiều cuộc khảo sát đã chứng minh rằng yếu tố an toàn của chiếc xe không tỉ lệ thuận với kích thước của chúng.

Xe lớn hơn không có nghĩa là an toàn hơn (Ảnh: Hot Cars)

Xe cũ tốt hơn xe mới

Đây là một trong những hiểu nhầm kinh điển của nhiều tài xế. Nhiều người thà gắn bó với những chiếc xe đời cũ chứ nhất quyết không chịu mua xe mới.

Nhưng trên thực tế có rất nhiều lí do cho thấy những chiếc xe đời mới có thể “ăn đứt” mẫu xe cũ. Các nhà sản xuất ô tô luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, những công nghệ an toàn và cải tiến các tính năng của xe khiến chúng trở nên an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với các mẫu xe cũ.

Công nghệ sẽ “cứu vớt” cho những tay lái còn kém

Các nhà sản xuất ô tô luôn chạy đua và cho ra đời những công nghệ an toàn mới nhất trên xe, giúp tăng cường độ an toàn khi lái xe. Những tính năng như lái tự động, kiểm soát tốc độ, cảnh báo thay đổi làn đường,… giúp nhiều tài xế trở nên yên tâm hơn khi lái xe.

Tuy vậy những tính năng này vẫn chưa thể nào thay thế hoàn toàn cho con người, đòi hỏi người lái vẫn phải có những kỹ năng lái xe nhất định.

Kĩ năng lái xe của tài xế vẫn quan trọng hơn cả (Ảnh: Hot Cars)

Siêu xe có tốc độ nhanh nhất trên thế giới

Khi được hỏi về dòng xe nhanh nhất thế giới, không ít người sẽ mặc định câu trả lời là những chiếc siêu xe đắt đỏ. Nhưng ngày nay có nhiều mẫu xe thương mại không thua kém gì tốc độ của siêu xe, dù có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Chiếc Chevrolet Corvettes và Camaros là hai ví dụ điển hình khi chúng có tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả Ferrari, McLaren, Lamborghini.

Phải thay dầu xe sau mỗi 3.000 dặm (khoảng gần 5.000 km)

Nguyên tắc bảo dưỡng xe này đã trở nên lỗi thời trong thời gian qua nhưng nhiều người vẫn tin sái cổ.

Đối với những chiếc xe đời cũ, việc thay dầu thường xuyên vô cùng quan trọng tuy nhiên hầu hết những dòng xe mới đều có thể di chuyển tới hơn 10.000 dặm (hơn 16.000 km) mà không cần thay dầu. Tốt hơn hết là bạn nên hỏi các chuyên gia bảo dưỡng về thời điểm thay dầu thích hợp.

Nên thay dầu theo tư vấn của chuyên gia bảo dưỡng xe (Ảnh: Hot Cars)

Nên sử dụng các loại xăng đắt tiền

Có người tin rằng những loại xăng cao cấp sẽ cải thiện hiệu năng của xế cưng. Tuy nhiên, xăng cao cấp được làm ra để dành riêng cho những dòng xe có chỉ số octan cao. Nếu xe của bạn không yêu cầu xăng cao cấp thì việc đổ loại xăng như vậy chỉ mang lại những tác dụng ngược mà thôi.

Không nên tự bảo dưỡng xe

Nhiều người tin rằng việc bảo dưỡng xe chỉ nên được thực hiện ở những trung tâm bảo dưỡng hay các cơ sở sửa chữa uy tín.

Tuy nhiên, trên thực tế việc bảo dưỡng ô tô không quá khó khăn và chúng ta hoàn toàn có thể tự tay chăm sóc xế cưng của mình tại nhà. Chỉ với một vài mẹo nhỏ cùng những dụng cụ cơ bản, nhiều vấn đề trục trặc của ô tô sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và vô cùng tiết kiệm.

Mai Lý (Theo Hot Cars)

