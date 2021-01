Từ dữ liệu do các tổ chức an toàn khắp thế giới cung cấp, tạp chí Autocar đã chỉ ra những điều nguy hiểm nhất bạn có thể làm trong ô tô.

Phần lớn các vụ tai nạn giao thông là do lỗi của con người nên chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Tất cả chúng ta đều hình thành những thói quen xấu sau tay lái theo thời gian, như chạy quá tốc độ hoặc bám đuối khi đang di chuyển... Cách tốt nhất để giữ an toàn là lùi lại một bước và nhìn lại những gì chúng ta đang làm sai. Dưới đây là những việc làm có thể gây nguy hiểm và dẫn tới tai nạn khi bạn lái xe được tạp chí Autocar thống kê:

Đeo tai nghe khi lái xe

Nếu radio hay đầu CD, DVD trên ô tô của bạn bị hỏng hoặc mất hoàn toàn, nghe nhạc qua tai nghe có thể giống như một giải pháp thay thế thú vị cho việc lái xe.

Tuy nhiên, điều này lại khiến bạn bị "ngắt kết nối" với thế giới bên ngoài. Bạn có thể không nghe thấy ai đó bấm còi hoặc xe máy sắp vượt qua bạn. Vì vậy, bạn nên từ bỏ điều này khi chưa có chuyện gì xảy ra.

Lái xe trong lúc say rượu

Số liệu của Bộ Giao thông vận tải Anh cho thấy, số người tử vong trong các vụ tai nạn do sử dụng rượu bia quá mức cho phép khi lái xe đã tăng lên 250 người vào năm 2017. Những cái chết này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu người lái xe tuân thủ quy định của pháp luật.

Tác hại của việc lái xe khi say rượu đã được chứng minh, biết đến nhiều và giải pháp không thể đơn giản hơn: Nếu bạn lái xe thì đừng uống bia rượu; Nếu uống rượu bia rồi thì đừng lái xe .

Lái xe khi đã sử dụng các chất kích thích

Lái xe dưới ảnh hưởng của cần sa cũng bất hợp pháp như dùng chính loại thuốc này. Điều này cũng nguy hiểm và bất hợp pháp như lái xe trong tình trạng say rượu. Theo nghiên cứu của Hoa Kỳ cho thấy 14,8 triệu lái xe được báo cáo đã ngồi sau tay lái trong vòng một giờ sau khi sử dụng cần sa.

Nghiên cứu tương tự cho thấy gần 70% người Mỹ nghĩ rằng, họ không chắc sẽ bị bắt nếu họ lái xe khi đã dùng cần sa, nhưng họ đã sai. Vì một số sở cảnh sát đang xem xét việc sử dụng máy thở phát hiện có cần sa trong hơi thở.

Lái xe khi mệt mỏi

Một cuộc khảo sát năm 2018 từ AA cho thấy 1/8 (13%) tài xế Anh thừa nhận ngủ gật khi cầm lái. Gần 2/5 (37%) nói rằng họ đã quá mệt mỏi và sợ rằng họ sẽ ngủ quên khi lái xe.

Các nhà nghiên cứu Mỹ kết luận rằng, việc lái xe chỉ sau 5 giờ ngủ cũng nguy hiểm như lái xe khi say rượu. Thuốc giải độc duy nhất cho cơn buồn ngủ là giấc ngủ, vì vậy, hãy dành thời gian lái xe khi bạn bình thường và tỉnh táo. Nếu buồn ngủ, hãy dừng xe và chợp mắt 20 phút rồi tiếp tục lái xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông.

Không thắt dây an toàn

Nếu bạn không có thói quen thắt dây an toàn khi lái xe thì đây là một điều rất nguy hiểm; Và nguy hiểm hơn khi bạn di chuyển ở tốc độ cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc bạn không thắt dây an toàn còn nguy hiểm hơn việc chiếc xe không được trang bị túi khí.

Vì khi xảy ra va chạm, người lái xe lao về phía trước vô lăng còn túi khí sẽ nổ và bật ngược vào bạn. Đây là một điều rất nguy hiểm vì lực bung của túi khí rất mạnh, nếu không được dây an toàn giữ người lại thì hoàn toàn có thể gây chấn thương và thậm chí là tử vong.

Ngoài ra, thiết kế của chiếc xe hoàn toàn dựa trên việc người ngồi ở vị trí cố định trong trường hợp va chạm.

Phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị hỗ trợ lái xe điện tử

Các công cụ hỗ trợ lái xe điện tử như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động... giúp bạn lái xe an toàn hơn nhưng chúng không giúp khả năng lái xe ô tô tốt hơn. Vì vậy hãy chủ động trong việc lái xe.

Hiện nay, có nhiều chiếc xe có thể nhận biết khi nào nên phanh hoặc bẻ lái, nhưng bạn vẫn cần phải giữ cả hai tay trên vô lăng và hai mắt nhìn vào đường. Tương tự đối với các công cụ hỗ trợ đỗ xe, có cảm biến đỗ xe và camera quan sát phía sau không phải là lý do để bạn không cần quan sát xung quanh, vì nhiều tình huống bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Lái xe bằng đầu gối

Lái xe bằng đầu gối có vẻ rất điệu nghệ, đặc biệt là khi cánh tay của bạn mỏi trong một chuyến đi đường dài, nhưng đó là một cách tuyệt vời để nhét chiếc xe của bạn vào tường.

Nếu dùng đầu gối để lái xe thì bạn có thể an toàn trên cung đường thẳng, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi tránh một chiếc xe khác, một con vật băng qua đường hoặc chướng ngại vật...

Quá tập trung vào hệ thống thông tin giải trí

Hệ thống thông tin giải trí có trong hầu hết mọi chiếc ô tô mới có thể gây mất tập trung hơn nhiều so với điện thoại thông minh, đặc biệt nếu bạn không quen với cách thức hoạt động của nó.

Các hệ thống thông tin giải trí hiện nay ngày càng thông minh, phức tạp vì vậy các tính năng đi kèm cũng rất nhiều và được ẩn sâu. Vì vậy, bạn sẽ rất phân tâm hay mất thời gian để tìm kiếm và điều này sẽ gây xao nhãng việc lái xe.

Bám sát xe phía trước

Bạn lái xe càng gần xe phía trước, bạn càng ít có khả năng dừng lại kịp thời nếu xe trước đột ngột giảm tốc độ. Do đó, diữ khoảng cách ít nhất hai giây giữa xe của bạn và xe phía trước để đảm bảo bạn có đủ thời gian để nhấn phanh hoặc bẻ lái nếu cần.

Hoặc với vận tốc 60 km/h - khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; Vận tốc trên 60 đến 80 km/h - khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m; Vận tốc từ trên 80 đến 100 km/h: khoảng cách an toàn tối thiểu - 70m; Vận tốc từ trên 100 đến 120 km/h - khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.

Lái xe mất tập trung

Rời khỏi con đường để gửi tin nhắn văn bản hoặc trả lời email là một trong những cách tốt nhất để tránh gặp tai nạn. Vì thế giới xung quanh bạn không dừng lại khi bạn nhìn ra chỗ khác. Chưa hết, 41,3% tài xế được AAA (Hiệp hội ô tô của Mỹ) thăm dò thừa nhận đã đọc tin nhắn trên điện thoại khi lái xe vào năm 2018 và 32,1% cho biết họ đã gõ một cái gì đó.

Việc nói chuyện điện thoại di động khi lái xe thậm chí còn phổ biến hơn. Vì vậy, sẽ an toàn hơn khi đặt điện thoại của bạn trong bảng điều khiển trung tâm hoặc nơi nào đó khuất tầm nhìn và quên nó khi bạn đang di chuyển.

Bỏ qua các thông báo triệu hồi

Triệu hồi là việc khắc phục xử lý các vấn đề lỗi một cách miễn phí, vì vậy, không có lý do hợp lệ để bỏ qua chúng. Nếu bạn bỏ qua những vấn đề này thì rất có thể vào một ngày nào đó bạn sẽ nhận hậu quả khôn lường cho việc chủ quan này.

Do đó khi có thông báo triệu hồi thì bạn nên mang xe đến hãng xử lý một cách sớm nhất. Hầu hết, các nhà sản xuất ô tô đều gửi thông báo triệu hồi trong email hay bài đăng báo nhưng nếu nghi ngờ, hãy hỏi đại lý hoặc kiểm tra trực tuyến.

Để thú cưng thả rông trong ca-bin

Không nhốt chó hoặc động vật khác đúng cách khi đi trên xe có thể gây mất tập trung nguy hiểm. Nó cũng có thể khiến bạn bị phạt tiền tại một số quốc gia.

Vừa ăn vừa lái xe

Không sớm thì muộn, ô tô tự lái sẽ gia nhập vào các tuyến đường giao thông một cách phổ biển và bạn sẽ có thể ăn bánh khi đang di chuyển với tốc độ hơn 100 km/h trên đường cao tốc .

Trong một chiếc xe đủ lớn, bạn thậm chí có thể nấu thức ăn. Theo NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ), việc vừa ăn vừa lái xe làm tăng 80% tỷ lệ tai nạn .

Lái xe ô tô không được bảo dưỡng đúng cách

Bảo dưỡng xe thường xuyên giúp chiếc xe của bạn luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất và tiết kiệm tiền về lâu dài; đồng thời cũng giữ an toàn cho bạn, hành khách trên xe. Nếu bạn không sửa chữa, thay thế chất làm mát khi bị rò rỉ - động cơ của xe sẽ quá nóng và khiến bạn tốn rất nhiều tiền để sửa chữa, đi kèm đó là mất an toàn.

Hoặc bạn không bảo dưỡng và thay phanh theo định kỳ thì sớm muộn cũng có ngày xe bạn không thể dừng khi cần và dẫn đến tai nạn. Và các bộ phận khác của xe cũng vậy, do đó, bạn hãy thường xuyên bảo dưỡng xe theo định kỳ được khuyến cáo từ nhà sản xuất để mọi chi tiết, bộ phận của chiếc xe ở trong tình trạng tốt nhất.

Lái xe trong thời tiết khắc nghiệt

Bạn nên tránh lái xe trong tuyết và dưới trời mưa tầm tã. Tất nhiên, có những lúc bạn không thể ở nhà, và trong trường hợp đó, tốt hơn hết bạn nên đợi cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện và đường thông thoáng hơn..

Lái xe quá nhanh

Theo Bộ Giao thông vận tải của Anh, chạy quá tốc độ là vi phạm giao thông phổ biến nhất ở quốc gia này và tốc độ là nguyên nhân gây ra 33% tổng số vụ tai nạn chết người.

Bạn sẽ tiết kiệm được một chút thời gian bằng cách vượt quá giới hạn tốc độ quy định nhưng không nhiều như bạn có thể tưởng tượng. Nhưng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để giải quyết hậu quả của việc vi phạm luật giao thông.

Lái xe quá chậm

Lái xe chậm so với giới hạn tốc độ cũng có thể nguy hiểm như vượt quá giới hạn, đó là lý do tại sao bạn sẽ thường thấy các biển báo cho biết tốc độ tối thiểu mà ô tô phải đi trên một con đường nhất định.

Các chuyên gia an toàn cảnh báo việc lái xe chậm làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn do gây lộn xộn và vô tổ chức. Lái xe qua chậm cũng sẽ khiến người lái xe khác mất cảnh giác khi cần xử lý gấp.

Lời khuyên tốt nhất là bạn nên lên kế hoạch trước khi lái xe ở những khu vực đông đúc và tránh những con đường có tốc độ cao như xa lộ.

Lái xe không có đèn trong bóng tối

Số lượng người lái xe không bật đèn đã tăng lên đáng kể kể từ khi các nhà sản xuất ô tô bắt đầu đưa đèn LED chạy ban ngày trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đèn LED ban ngày chỉ giúp phương tiện của bạn dễ nhận biết hơn khi di chuyển chứ không thể thay thế được đèn pha được.

Đồng thời, việc bạn không bật đèn pha cũng đồng nghĩa với việc đèn nhận diện phía sau vào buổi tối và đèn táp-lô trong khoang lái không sáng. Và đây là một điều rất nguy hiểm mà bạn cần lưu ý.

Theo Vov

Trân trọng mời bạn đọc gửi bài viết cộng tác về Ban Ô tô Xe máy qua email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!