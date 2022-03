Chiếc ô tô chở Phó Chủ tịch TP.HCM (đã tử vong) gặp tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương ngày 29/3 đã bị nổ lốp. Đây là sự cố rất nguy hiểm khi xe ô tô lưu thông với tốc độ cao.

Theo nguồn tin của VietNamNet, 7h30 ngày 29/3, xe Toyota Land Cruiser biển xanh chở ông Lê Hòa Bình (SN 1970), Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang đã bị gặp tai nạn nghiêm trọng. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi lật nhào.

Tai nạn nổ lốp trên cao tốc là nỗi lo chính của những tài xế lần đầu di chuyển trên loại đường này, do tốc độ cho phép có thể lên 120 km/h.

Theo thống kê, mỗi năm trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương là tuyến đường có tỷ lệ tai nạn do nổ lốp cao nhất trên cả nước, mỗi năm gần 2.000 vụ.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 29/3 trên cao tốc Trung Lương do nổ lốp. Ảnh: Văn Đình

Vậy đâu là nguyên nhân gây nổ lốp xe ô tô? Cách khắc phục ra sao để có những chuyến đi an toàn. Dưới đây là các nguyên nhân chính.

Lốp xe ô tô "non" hơi

Một chiếc ô tô có trọng lượng khá lớn, như dòng xe cỡ nhỏ là trên dưới 1 tấn, xe SUV lớn như Toyota Land Cruiser lên tới gần 2 tấn. Toàn bộ trọng lượng của xe sẽ dồn lên 4 bánh, do đó lượng không khí bên trong lốp xe sẽ quyết định khả năng tải nặng.

Khi lốp không đủ áp suất, vỏ xe gánh thêm phần trọng lượng này, và các thành phần cấu tạo khác của lốp như cao su, dây thép, tanh lốp và gai lốp phải hoạt động quá mức. Bên cạnh đó, lốp xe bị thiếu hơi sẽ làm tăng ma sát với mặt đường dẫn tới hiện tượng quá nhiệt và rách, vỡ hoặc phát nổ.

Lốp xe non hơi dễ dẫn đến hư hại cho lốp và không đủ an toàn tải toàn bộ trọng lượng xe.

Để hạn chế hỏng lốp ô tô do thiếu áp suất, trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra tình trạng hơi bằng bộ cảm biến áp suất lốp hoặc đồng hồ đo áp suất lốp. Khi bơm hơi cần chú ý thông số về áp suất được dán phía vách cửa lái xe, không nên bơm quá căng sẽ làm giảm độ bám đường.

Lốp xe ô tô quá cũ

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, thời hạn sử dụng lốp ô tô là 5 năm, tương đương với 50.000km. Trong quá trình sử dụng, lốp xe có độ hao mòn, nhất là với xe hoạt động thường xuyên. Quá trình di chuyển sẽ dẫn đến vỏ bị rạn nứt, sợi bố và sợi cao su bị tách ra khiến lốp bị mỏng và giảm khả năng chịu áp lực.

Lốp quá cũ cộng với các tác nhân như nhiệt độ, áp suất do chạy tốc độ cao, xe chở vượt tải trọng, cán phải vật sắc nhọn hay vấp ổ gà… dễ dẫn đến phát nổ hơn.

Để khắc phục lái xe nên kiểm tra và thay lốp mới kịp thời. Dân lái ô tô vẫn truyền tai nhau mẹo dùng đồng xu 1 cent của Mỹ, kiểm tra bằng cách đặt đồng xu vào rãnh của gai lốp với chiều của đầu in hình Abe Lincoln cắm xuống mặt lốp. Nếu nhìn thấy toàn bộ tóc của Lincoln thì nên ngay lập tức thay lốp mới, vì lốp xe đã quá mòn.

Dùng đồng xu 1 cent của Mỹ để đánh giá mức độ mòn mặt lốp

Tại Việt Nam, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Luật giao thông đường bộ và đường sắt có quy định người di chuyển xe ô tô, xe tải trong tình trạng mòn lốp sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, kèm với đó là bắt buộc thay mới lốp xe khác có đủ tiêu chuẩn.

Nổ lốp xe ô tô do chở quá tải

Chở quá tải trọng cho phép trong đăng kiểm của ô tô không bao giờ tốt và nó cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến nổ lốp xe.

Khi xe quá tải, lốp xe ma sát với mặt đường sinh nhiệt, nếu đi trên mặt đường không bằng phẳng vỏ lốp vượt quá giới hạn, dẫn tới phát nổ.

Xe cán phải vật sắc, nhọn

Việc vô tình cán phải vật sắc nhọn trên đường như đá, đinh, miếng sắt,kim loại... cũng có thể khiến lốp thủng hoặc phát nổ, đặc biệt khi xe chạy tốc độ cao.

Để khắc phục nguy cơ trên, ngoài việc quan sát khi lái xe thì chủ ô tô có thể sử dụng một số biện pháp tăng cường an toàn như tráng cao su non bên trong lốp xe, dùng loại lốp đặc chủng chạy thêm được khi bị thủng như runflat.

La-zăng cong, vênh gây hỏng lốp

La-zăng ô tô bị hư hỏng trong quá trình sử dụng như cạ phải đá, vỉa hè hoặc mua phải loại hàng kém chất lượng (độ la-zăng), sẽ dẫn đến tình trạng cào xước lốp xe khi chuyển động. Vết cào quá sâu khiến lốp không đủ khả năng gánh áp suất lốp, dẫn đến nổ lốp.

La-zăng bị nứt, vỡ dễ dẫn đến hư hại cho lốp

Các chuyên gia ô tô khuyến cáo ngoài việc bơm đúng áp suất lốp để đảm bảo an toàn cho vành xe thì nên tiến hành thay la-zăng hoặc sửa chữa phục hồi khi phát hiện có va chạm hư hại chi tiết này.

Do lái xe

Với những tài xế có thói quen bẻ lái ở tốc độc cao sẽ dẫn đến nguy cơ lốp vừa phải chịu tải nặng và lực xé ngang đồng thời, dẫn đến nguy cơ bị nổ lốp. Do đó, để an toàn tài xế nên giảm tốc độ khi vào cua, vừa tránh hư hại lốp và cũng để an toàn cho hệ thống cân bằng trên xe.

Ngoài các nguyên nhân trên, nổ lốp xe ô tô còn xuất phát từ các yếu tố khách quan khác như chất lượng mặt đường cao tốc, thời tiết nắng nóng làm tăng nhiệt, tăng áp suất tại lốp… Các chuyên gia cũng khuyên nên bơm khí nitơ để hạn chế tình trạng lốp tăng nhiệt nhanh nếu thường lái xe ở nơi có môi trường nắng nóng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện xe có tình trạng nổ lốp, tài xế cần bình tĩnh và giữ chặt vô lăng, từ từ giảm ga, rà phanh, quan sát và tấp vào lề đường để thay lốp hoặc gọi cứu hộ. Không nên phanh gấp, đánh lái mạnh, thả chân ga đột ngột.

