Nước rửa tay khô và găng tay là "vật bất li thân" của nhiều người trong thời gian gần đây, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là những thứ được khuyến cáo không nên để trong xe.

Nước rửa tay khô và găng tay cao su là những thứ rất dễ cháy. Nếu để chúng dưới ánh nắng trực tiếp hoặc để trong xe đỗ lâu dưới trời nắng thì có thể sẽ gây cháy nổ.

Đây là cảnh báo mà cảnh sát Abu Dhabi mới đưa ra, trong bối cảnh đa số người dân nước này thường xuyên sử dụng các chất khử trùng tay như một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

“Các chất khử trùng có chứa thành phần cồn dễ cháy và không nên để trong xe ô tô. Mọi người nên cẩn thận và tuân thủ các yêu cầu về an toàn cháy nổ.”

Theo lý giải của ông Jude Medard, một chuyên gia về an toàn, sức khỏe và môi trường ở Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), các chất khử trùng tay có thể giúp vô hiệu hóa virus corona do có hàm lượng 70% ethanol (cồn), nhưng cũng vì thế mà chúng rất dễ cháy. Ethanol có điểm sôi và áp suất hơi thấp hơn nước nhiều, đồng nghĩa với việc nó bay hơi nhanh hơn nhiều so với nước.

Vào những ngày trời nắng nóng, lực nén có thể sẽ tích tụ bên trong, làm vỡ chai nước khử trùng. Khi đó, nếu có một nguồn đánh lửa, ví dụ một ngọn lửa hay tia lửa điện, thì sẽ xảy ra cháy.

Các chủ xe ở Abu Dhabi cũng được khuyến cáo không để các vật liệu dễ cháy khác như nước hoa và bật lửa bên trong xe. Cảnh sát đồng thời khuyến cáo không nên đóng hoàn toàn cửa sổ xe, đặc biệt khi đỗ trực tiếp dưới trời nắng.

Ngoài ra, cảnh sát Abu Dhabi cũng khuyên mọi người không nên tới gần nguồn lửa ngay sau khi sử dụng nước khử trùng tay. Tốt nhất, mọi người nên để nước khử trùng tay và găng tay ở những nơi mát mẻ, thông thoáng.

