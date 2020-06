Nếu ô tô xả khói trắng vào thời điểm mùa đông hoặc khi xe vừa mới mua thì có thể yên tâm sử dụng. Những thời điểm khác thì không được chủ quan.

Hiện tượng ô tô xả khói màu trằng khi thời tiết lạnh là rất dễ gặp

Hiện tượng ô tô xả khói trắng khi mới mua xe và vào mùa đông

Nếu là xe mới thì khả năng khói trắng là dầu bảo quản nằm trong phần ống xả xe bị đốt nóng, khi cháy sẽ tạo ra khói trắng, hiện tượng này chứng tỏ xe mới hoạt động bình thường. Sau một thời gian sử dụng, nếu xe ô tô nhả ra khói màu xanh lam thì xe cũng đang hoạt động ổn định.

Trong trường hợp thời tiết có nhiệt độ thấp thêm vào đó độ ẩm trong không khí cao dẫn tới khí xả và nước ở thể hơi khi thoát ra ngoài, gặp nhiệt độ thấp cộng thêm độ ẩm bên ngoài cao khi bị làm lạnh nhanh, ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ li li chú ý quan sát sẽ thấy nó có màu trắng. Do đó vào mùa đông khi nhiệt độ càng giảm, độ ẩm càng lớn thì thời gian khí xả có màu trắng càng lâu.

Nếu nước làm mát động cơ bị lỗi sẽ sinh ra khói trắng

Nguyên nhân của hiện tượng ô tô xả khói trắng

Khói trắng là loại khói được thải ra từ ống xả. Khói trắng có phải là vấn đề hay không thì tùy thuộc theo độ dày. Khói trắng là sự ngưng tụ bình thường trong hệ thống ống xả. Vì vậy, nếu nó mỏng như hơi nước thì không có vấn đề gì để lo lắng, nhưng nếu nó dày thì có thể là một vấn đề lớn.

Khói thường xuất hiện từ lỗi làm mát động cơ, trong tình huống này không nên chủ quan vì những lỗi nhỏ có thể gây ra những thiệt hại lớn cho chiếc xe.

Xe ô tô thải ra khói trắng có thể do động cơ xăng đang đốt cháy nước làm mát hoặc dầu hộp số của xe ô tô. Đối với động cơ diesel, khi thải ra khói trắng có thể do nước làm mát lọt vào buồng đốt như ở động cơ xăng hoặc nhiên liệu không cháy sạch hoàn toàn. Đi kèm với khói trắng sẽ là mùi âm ẩm do nước làm mát bị đốt cháy và bốc hơi, hoặc là mùi dầu hộp số cháy khá khó chịu.

Nước làm mát ở giữa trạng thái max và min được coi là mức độ ổn định

Để khắc phục tình trạng xe xả ra khói trắng cần thực hiện những cách dưới đây:

Kiểm tra ống xả bằng trực quan

Khi thấy xe nhả khói trắng cần xác định xem nguyên nhân có phải do hơi nước đọng lại trong ống xả hay không. Nếu không phải từ hơi nước đọng lại trong ống xả, cần chuyển sang kiểm tra nước làm mát.

Kiểm tra nước làm mát

Nếu xe thải ra khói trắng cùng với mùi ẩm khó chịu do nước làm mát bị đốt cháy, bốc hơi và dầu hộp số cháy. Lúc này cần xem lại mực nước làm mát và cả mức dầu hộp số để xác định chính xác nguyên nhân và xử lý kịp thời.

Kiểm tra áp suất hệ thống làm mát nếu thấy két nước làm mát bị hụt nước và động cơ quá nóng, đồng thời thay mới van của nắp động cơ nếu thấy cần thiết.

Bổ sung nước làm mát và dầu hộp số ngay trước khi tiến hành các bước sửa chữa. Nếu cần thiết phải đưa xe đến các garage để kiểm tra toàn diện, tránh để tình trạng tồi tệ xảy ra với chiếc xe.

Theo Báo Giao thông