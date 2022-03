Theo một khảo sát do tạp chí "Which? " tại Anh đối với người tiêu dùng xe hơi, các mẫu ô tô điện mới được đánh giá rằng kém tin cậy hơn xe chạy xăng và dầu diesel.

Cuộc thăm dò ý kiến người tiêu dùng cho thấy, 31% chủ sở hữu ô tô điện nói chiếc xe của họ có vấn đề trong 4 năm đầu tiên sử dụng. Con số này ở xe xăng là 19% và xe chạy dầu diesel là 29%.

Khảo sát cho thấy xe điện bị lỗi thường mất nhiều thời gian để sửa chữa hơn, khoảng 5 ngày, so với chỉ 3 và 4 ngày đối với xe xăng và xe chạy diesel.

Kết quả khảo sát của tạp chí "Which?" mâu thuẫn với quan niệm lâu nay là xe điện đáng tin cậy hơn xe xăng hay diesel vì chúng có ít bộ phận chuyển động hơn.

Xe điện ngày càng phổ biến



Theo các tài xế, các lỗi phổ biến nhất ở xe điện là phần mềm, chứ không phải động cơ hay pin.

Khảo sát cũng cho thấy xe đáng tin cậy nhất là xe full hybrid, là loại xe có động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tuỳ từng điều kiện vận hành. Pin động cơ điện có thể tự sạc bằng năng lượng cung cấp từ động cơ đốt trong.

Xe điện đang ngày càng phổ biến, nhất là khi nhiều chính phủ đã lên kế hạoch cấm bán ô tô hay xe tải chạy bằng xăng và dầu diesel trong tương lai.

Khảo sát của tạp chí "Which?" cho thấy mức giá cao không nhất thiết là chiếc xe đó đáng tin cậy. Tạp chí này khuyến khích người mua xe nên nghiên cứu trước khi mua để xác định bản thân có thể tin tưởng và thương hiệu nào và chiếc xe nào.

"Which?" là một tạp chí lâu đời của Anh, do Hiệp hội Người tiêu dùng Anh xuất bản từ năm 1957. Các khảo sát ý kiến của "Which?" được đánh giá là tin cậy

Minh Khôi(theo Sky News)

