Xe máy sau một thời gian sử dụng bỗng xuất hiện hiện tượng chảy dầu dưới gầm, dưới đây là nguyên nhân và cách khắc phục nhanh chóng.

Nguyên nhân khiến xe máy bị chảy dầu

Ốc xả nhớt không được vặn chặt

Hiện tượng xe máy bị chảy dầu có thể đến từ việc ốc xả nhớt không được vặn chặt và không được vệ sinh sạch sẽ. Hoặc có thể là do nhân viên thực hiện sai kỹ thuật dẫn đến trờn ren ốc, khiến nhớt bị rò rỉ ra ngoài.

Nứt lốc máy

Hiện tượng này xảy ra do xe máy thường xuyên di chuyển dưới trời nắng hoặc sử dụng máy phun xịt áp lực cao để rửa máy. Điều này làm cho gioăng giữ khớp bị hở, dẫn đến rỉ nhớt ra ngoài.

Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột, cụ thể là rửa xe ngay sau khi chạy quãng đường dài cũng khiến cho lốc máy bị nứt, vỡ.

Ngoài ra, nứt lốc máy cũng có thể do xe bị va chạm, đổ xe, hoặc chống chân không vững khiến lốc máy bị nứt vỡ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn cần cố gắng giảm thiểu va chạm.

Cách xử lý xe máy bị chảy dầu nhớt

Trường hợp ốc xả nhớt không được vặn chặt

Bạn có thể sử dụng keo silicon để thoa vào mặt ráp của ốc. Việc này nhằm làm đầy mặt tiếp xúc của ốc, giúp tháo ốc ra dễ dàng, thuận tiện.

Đối với xe máy bị chảy dầu do trờn ốc xả nhớt, bạn nên chú ý chọn ren răng lớn hơn so với cái cũ để cải thiện sự an toàn.

Trường hợp nứt lốc máy

Trong trường hợp này, bạn nên mua lốc mới để thay thế cho lốc cũ đã bị nứt.

Đối với trường hợp xe máy bị chảy dầu ở nắp đậy lỗ châm dầu nhớt, bạn nên mua gioăng sim có kích thước vừa bằng với nắp đậy để khắc phục hiện tượng xe máy bị chảy dầu.

Lưu ý: Để khắc phục sự cố này, nếu như không có kinh nghiệm, bạn hãy mang xe ra trung tâm bảo dưỡng để thay thế và sửa chữa, tránh gặp phải những lỗi hỏng hóc nghiêm trọng hơn.

Theo Lao động

