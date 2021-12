Những mẫu ô tô trong khoảng giá từ 600 triệu đến 1,4 tỷ đồng được tung ra trong tháng 12 bao gồm cả dòng xe thương mại như Ford Transit, ô tô điện Vinfast e34 cho đến mẫu sedan cỡ D nhập khẩu là Toyota Camry.

Tháng cuối cùng của năm 2021 ghi nhận đợt ra mắt ô tô mới nhiều nhất tại Việt Nam khi có tới 4 hãng xe công bố sản phẩm. Đây cũng là tháng dự báo có lượng đăng ký ô tô mới cao nhất năm nhờ chính sách ưu đãi phí trước bạ 50% cho xe lắp ráp trong nước, kết hợp với sát Tết cổ truyền.

Ford Transit

Mẫu xe thương mại Ford Transit 2022 vừa chính thức được Ford Việt Nam công bố hôm 28/12, được cải tiến đáng kể về nội, ngoại thất và động cơ. Xe có một phiên bản duy nhất giá bán 845 triệu đồng, tương đương phiên bản cao cấp trước đó.

So với phiên bản cũ, Ford Transit mới đã thay đổi đặc điểm nhận diện với mặt ca-lăng và cụm đèn sắc nét hơn, đèn đuôi xe cũng được làm lại. Xe trang bị cửa trượt mở rộng và khách có thể nâng cấp lên kiểu trượt điện theo yêu cầu.

Ford Transit mới đã thay đổi diện mạo phía trước và mở rộng khoang cửa kéo.

Nội thất của Ford Transit mới sử dụng dạng nỉ màu ghi, hàng ghế cuối được thiết kế lưng ghế gập được. Bên trên, Ford Transit mới đã thay toàn bộ phần táp lô cũ bằng vật liệu cao cấp ở cụm bảng điều khiển trung tâm. Màn hình LCD cảm ứng 10 inch kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth. Transit mới cũng là chiếc xe thương mại 16 chỗ đầu tiên được trang bị tính năng điều khiển hành trình (Cruise Control) như trên xe du lịch.

Nội thất Ford Transit mới mẻ hơn.

Về sức mạnh, xe dùng động cơ Turbo Diesel 2.2L hoàn toàn mới thay cho động cơ 2.4L cũ, kết hợp với hộp số 6 cấp, tạo ra công suất lên tới 136 mã lực. Trang bị an toàn nâng cấp hệ thống cân bằng điện tử phiên bản 9.1 mới nhất của Ford, và duy trì cụm phanh ABS, EBD.

Hyundai Tucson

Khác với dự đoán ra mắt vào tháng 1 năm sau, mẫu crossover cỡ C là Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 đã chính thức trình làng khách Việt hôm 27/12. Ở thế hệ mới, chiếc xe được lột xác toàn diện giống như Hyundai Santa Fe đã thể hiện cách đây vài tháng.

Ngoại hình Hyundai Tucson thế hệ mới nam tính và hiện đại hơn trước.

Ở thế hệ mới, Hyundai Tucson gây sự chú ý ở đầu xe với thiết kế tản nhiệt hình khối kết hợp cụm đèn nhiều tầng tạo cảm giác lưới tản nhiệt kéo dài từ bên này sang bên kia. Đuôi xe cũng vậy, cách nối liền dải đèn 2 bên tạo cảm hứng thể thao, kết hợp với đường khối nổi thân xe giúp Tuson mới nam tính hơn trước. Hãng xe Hàn áp dụng công nghệ đèn trước, sau đều là full LED.

Bên trong tiếp tục là cuộc cách mạng với phong cách giống đàn anh Santa Fe như bảng đồng hồ trước mặt tài xế dạng điện tử và màn hình giải trí trung tâm lớn cỡ 10,25 inch, cần số dạng nút bấm áp dụng trên hai phiên bản dầu turbo và cao cấp.

Nội thất Hyundai Tucson 2022 đi theo phong cách của đàn anh Santa Fe mới ra mắt cách đây chưa lâu.

Cửa sổ trời toàn cảnh sẽ chỉ có trên bản 1.6 turbo. Hyundai Tucson 2022 có thêm sưởi vô-lăng, sưởi và làm mát hàng ghế trước, nhớ ghế 2 vị trí (bản 2.0 dầu, 1.6 Turbo), lẫy chuyển số sau vô-lăng, 8 loa Bose, camera360. Gói công nghệ an toàn chủ động SmartSense được bổ sung trên tất cả các phiên bản, bao gồm: hỗ trợ giữ làn đường LFA, camera quan sát điểm mù hiển thị trên màn hình người lái, phòng tránh va chạm trước FCA, ga tự động thích ứng.

Với những nâng cấp về tiện nghi, động cơ và công nghệ an toàn, giá xe Hyundai Tucson mới cũng tăng mạnh, từ 26 triệu đến 90 triệu đồng so với trước cho 4 phiên bản (giá mới từ 825 triệu đến 1,03 tỷ đồng). Sau khi tăng giá, Hyundai Tucson đã dần tiệm cận giá bán với Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander và mất hẳn lợi thế giá rẻ nhất phân khúc như ở thế hệ cũ.

Vinfast e34

Ngày 25/12 tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng, 15 khách hàng đầu tiên đã được nhận chiếc VF e34 đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền. Đây cũng được coi như lần ra mắt công chúng một cách rõ ràng hơn so với thông tin công bố hồi tháng 8.

VF e34 là mẫu ô tô điện đầu tiên của Vinfast bán tại Việt Nam.

Mẫu ô tô điện đầu tiên của Vinfast bán tại Việt Nam có giá 690 triệu, nhưng ưu đãi 590 triệu với khách đặt trước 30/6. Đi kèm với đó là chính sách thuê pin là 657.500 đồng/tháng cho quãng đường lăn bánh không quá 500 km. Nếu đi quá con số này, khách phải trả thêm 1.315 đồng/km. Giá sẽ được điều chỉnh hàng năm căn cứ việc điều chỉnh giá điện, xăng tại Việt Nam.

VinFast đặt e34 ở phân khúc C và có thiết kế dáng CUV. Kích thước xe dài, rộng và cao lần lượt 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm). Trục cơ sở dài 2.611 mm. Con số này là nhỏ hơn tương đối so với các xe cỡ C chạy xăng như CR-V, CX-5. Bên cạnh đặc điểm cánh chim chữ V đặc trưng ở đầu xe, Vinfast e34 tạo sự khác biệt với cụm đèn tách biệt kiểu giọt nước và la-zăng loại 5 chấu kép.

Nội thất xe đi theo xu hướng hiện đại của các dòng ô tô điện đã xuất hiện trên thế giới.

Bên trong, nổi bật là màn hình tài xế trên bảng tap-lô dạng lục giác digital và màn hình hình trung tâm dựng dọc kiểu máy tính bảng, tương tựTesla. VF e34 chỉ có một phiên bản chạy điện, công suất 110 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 242 Nm. Nếu sạc đầy, xe có tầm di chuyển 300 km, với chế độ sạc nhanh 15 phút, xe có thể đi quãng đường 180 km.

Toyota Camry

Mở màn ra mắt trong tháng 12 sớm nhất chính là mẫu sedan cỡ D của Toyota là Camry ra mắt hôm 17/12. Phiên bản 2022 của Toyota Camry tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan, bán ra 4 phiên bản gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và lần đầu có bản hybrid 2.5HV. So với giá cũ, phiên bản 2.0G tăng thêm 21 triệu đồng lên mức 1,05 tỷ đồng, bản 2.5Q tăng mạnh 114 triệu đồng lên mức 1,349 tỷ đồng. Hai phiên bản mới 2.0Q và 2.5Hv có giá 1,167 tỷ và 1,441 tỷ đồng.

Toyota Camry phiên bản 2022 nâng cấp nhẹ ngoại hình, tăng trang bị bên trong và giá cũng tăng mạnh.

Về cơ bản, Toyota Camry phiên bản 2022 giữ nguyên thiết kế tổng thể, chỉ thay đổi một chút ở mặt ca-lăng, hốc đèn sương mù, la-zăng và nâng cấp tính năng, trang bị bên trong cùng động cơ.

Bên trong, ngoại trừ bản 2.0G, Toyota Camry sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch cho 3 phiên bản còn lại, thay thế loại 7 inch trước đây. Những tính năng như kết nối điện thoại thông minh, cửa sổ trời, sạc không dây tương tự bản cũ.

Màn hình lớn hơn là điểm nhấn trên Toyota Camry phiên bản 2022.

Điểm mới đáng nói trên Camry 2022 chính là bản động cơ hybrid, kết hợp loại máy xăng 2,5 lít công suất 176 mã lực và một mô tơ điện, đi kèm hộp số CVT. Đây là loại động cơ hybrid tự sạc, tương tự Corolla Cross, có mức tiêu thụ xăng khoảng 4,4 lít/100 km.

Với bản 2.5Q, động cơ được điều chỉnh công suất tăng từ 181 mã lực lên 207 mã lực, mô-men xoắn tăng từ 235 Nm lên 250 Nm. Hộp số tự động 8 cấp thay cho loại 6 cấp. Bản động cơ 2.0L nhích nhẹ công suất từ 165 mã lực lên 170 mã lực, mô-men xoắn tăng thêm 7 Nm, lên 206 Nm. Tất cả đều dùng hộp số CVT thay cho loại 6 cấp cũ.

Về mặt an toàn, Toyota Camry 2022 áp dụng gói an toàn chủ động TSS thế hệ thứ hai cho cả 3 phiên bản cao, trừ bản 2.0G. Hệ thống này gồm các chức năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng và đèn pha thông minh tự động điều chỉnh pha, cos. Còn lại các trang bị an toàn tiêu chuẩn đều đã có từ bản cũ như cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi...

Đình Quý

