Bên cạnh dòng xe phổ thông thì thị trường xe mô tô cũng đã sôi động trở lại trong nửa cuối năm 2021, thậm chí phân khúc xe trên 500cc còn cho thấy sự đa dạng về mẫu mã.

Phân khúc mô tô phân khối lớn tại thị trường Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi tích cực từ phía các nhà cung cấp trong giai đọan nửa cuối năm 2021.

Đặc biệt các mẫu xe thuộc dòng trên 500cc còn trở lại mạnh mẽ hơn cả phân khúc dưới 500cc. Phân khúc này hội tụ đầy đủ các thương hiệu tới từ khắp nơi trên Thế giới như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Dưới đây sẽ là các mẫu xe đáng chú ý được ra mắt trong khoảng thời gian năm 2021.

Triumph Tiger 850 Sport (Giá: 360 triệu đồng)

Mặc dù Triumph Tiger 850 chỉ mới ra mắt Thế giới vào tháng 11/2020 nhưng mẫu xe này đã có mặt tại Việt Nam vào tháng 1/2021. Triumph Tiger 850 sở hữu mức giá bán rẻ hơn so với chiếc Tiger 900 bản thấp nhất khoảng 9 triệu đồng. Mặc dù vậy so với đàn anh, Tiger 850 về cơ bản là một chiếc xe y hệt. Xe vẫn được hãng xe Anh Quốc các trang bị tương tự như phuộc trước Marzocchi không điều chỉnh được, phuộc sau Marzocchi điều chỉnh được tải trọng, phanh trước sau Brembo. Trong khi trang bị điện tử cùng các tiện ích sẽ bị cắt giảm đi nhiều hơn so với Tiger 900. Xem chi tiết tại đây.

Harley-Davidson Softail Standard, Low Ride S và Street Bob (Giá bán 578, 625 và 629 triệu đồng)

Vào ngày 28/2/2021 tại sự kiện Open House, Harley-Davidson đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm 2021 mới tại Việt Nam. Trong khi những mẫu xe thuộc dòng touring/bagger chủ yếu chỉ có các lựa chọn màu sắc mới và thêm trang bị, dòng Softail 2021 đã có những sự thay đổi mới. Ngoài cái tên quen thuộc Street Bob được nâng cấp động cơ, Harley-Davidson sẽ phân phối thêm 2 dòng Softail mới là Softail Standard và Low Rider S. Xem chi tiết tại đây.

Ducati Scrambler 1100 PRO và Sport PRO (Giá bán 478 và 536 triệu đồng)

Ngày 20/3/2021, tại showroom Ducati Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình ra mắt xe Ducati Scrambler 1100 Pro và Sport Pro hoàn toàn mới. Cả hai phiên bản đều được Ducati cải thiện hiệu năng và độ phấn khích cùng ngoại hình cổ điển, với động cơ 1079cc cung cấp moment xoắn lớn ngay từ những vòng tua thấp, bình xăng 15 lít, yên liền đảm bảo độ thoải mái trong những chuyến đi dài.

Ducati Scrambler 1100 PRO vẫn mang theo triết lý thiết kế Scrambler truyền thống của Ducati. Đối với phiên bản Scrambler 1100 Sport PRO vẫn mang những đặc trưng của 1100 PRO nhưng có tư thế lái thể thao hơn và nhiều trang bị cao cấp hơn. Xem chi tiết tại đây.

Triumph Trident 660 (Giá: 269 triệu đồng)

Vào ngày 3/4, Triumph Hà Nội đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức mẫu xe Triumph Trident 660 - thành viên nhỏ nhất trong đại gia đình nhà Triumph. Mẫu xe này thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ những người chơi xe và đặc biệt là những fan “cứng” của hãng xe Anh Quốc. Trident 660 thuộc phân khúc “entry-level” của Triumph. Chiếc xe mang phong cách thiết kế tân hoài cổ tương tự đối thủ Honda CB650R, với sự pha trộn hài hòa giữa những đường nét hiện đại và cổ điển vốn có của thương hiệu này. Xem chi tiết tại đây.

Harley-Davidson Pan America (Giá: 839 - 919 triệu đồng)

Vào ngày 9/5, Harley-Davidson Hà Nội đã tổ chức buổi lễ ra mắt chính thức mẫu xe mới Pan America – đây là chiếc adventure đầu tiên tới từ nhà sản xuất Milwaukee. Pan America sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ sừng sỏ trong cùng phân khúc như BMW R 1250 GS, Ducati Multistrada 1260, KTM 1290 Super Adventure,…. Đặc biệt mẫu xe này được trang bị thế hệ động cơ Revolution Max hoàn toàn mới có dạng V-Twin 60º DOHC, dung tích 1.250cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127Nm. Xem chi tiết tại đây.

Honda Africa Twin tiêu chuẩn và Adventure Sport (GIá: 590 triệu và 690 triệu đồng)

Ngày 28/5/2021, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức ra mắt mẫu xe mô tô địa hình Honda CRF1100L Africa Twin hoàn toàn mới với hai phiên bản (Tiêu chuẩn và Adventure Sport), tạo cho những người ưa xê dịch mang trong mình chất off-road cơ hội được vùng vẫy qua mọi địa hình trên mẫu xe này. Africa Twin mới có hàng loạt những nâng cấp giá trị, đáp ứng cao nhất cho cả nhu cầu chạy off-road lẫn đường trường của các tay lái. Africa Twin là mẫu xe “dữ dằn” và “nhỏ gọn”, thừa hưởng nhiều đường nét từ những chiếc xe đua địa hình của Honda ở giải đua Dakar Rally.Xem chi tiết tại đây.

Triumph Speed Triple RS 1200 (Giá bán 569,9 triệu đồng)

Do tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, Triumph Speed Triple 1200 RS đã về đến Việt Nam hơi muộn so với kế hoạch ban đầu, chiếc streetfighter này được nhà phân phối dự kiến giao xe tới tay khách hàng trong tháng 5.

Tuy nhiên phải tới trung tuần tháng 6, lô Speed Triple thế hệ mới đầu tiên mới được bàn giao. Điểm nhấn ấn tượng nhất của Speed Triple RS 1200 so với các thế hệ cũ là động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng có dung tích 1.160cc, đạt công suất cực đại 180 mã lực tại 10.750rpm và mô-men xoắn cực đại 125 Nm tại 9.000rpm - mạnh hơn 30 mã lực và 8Nm so với đời cũ. Xem chi tiết tại đây.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 (Giá:729 triệu đồng)

Sau khi cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 và bắt đầu mở cửa trở lại một số hoạt động, Kawasaki Motors Việt Nam đã nhanh chóng ra mắt mẫu superbike Ninja ZX-10R ABS 2021 với những thay đổi toàn diện về thiết kế nhằm cải thiện tính khí động học và bổ sung thêm nhiều tính năng hiện đại hơn so với phiên bản tiền nhiệm.Xem chi tiết tại đây.

Kawasaki Ninja H2 Carbon 2021 (Giá: 1,299 tỷ đồng)

Trong sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới của Kawasaki Motors Việt Nam, bên cạnh chiếc superbike Ninja ZX-10R 2021, còn có sự xuất hiện của một siêu phẩm khác được nhiều tín đồ đam mê tốc độ quan tâm đó là Ninja H2 Carbon 2021.

Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm Ninja H2 với phần đầu xe được làm từ vật liệu carbon giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe. Điểm nổi bật trên chiếc Hypersport của Kawasaki là công nghệ siêu nạp cho ra sức mạnh động cơ đầy ấn tượng. Xem chi tiết tại đây.

Ducati Scrambler Desert Sled Fasthouse 2021

Vào năm 2020, tay đua Jordan Graham đã cùng chiếc Ducati Scrambler Desert Sled giành chiến thắng chung cuộc ở hạng mục Hooligan Open tại The Mint 400 – một trong những giải đua xe trên sa mạc khắc nghiệt nhất Thế giới.

Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này hãng xe Ducati đã hợp tác cùng thương hiệu quần áo nổi tiếng Fasthouse của Mỹ cho ra phiên bản đặc biệt Ducati Scrambler Desert Sled Fasthouse 2021. Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 800 chiếc và trong số đó có 4 chiếc được nhập về thị trường Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini (Giá: 1,3 tỷ đồng)

Ducati Việt Nam đã công bố một siêu phẩm "hàng độc" - chiếc Diavel 1260 Lamborghini. Đây là một phiên bản đặc biệt, thành quả hợp tác giữa hai thương hiệu Ducati và Lamborghini. Có tổng cộng 630 xe trên toàn thế giới, tuy nhiên chỉ có duy nhất một chiếc dành cho thị trường Việt Nam và chiếc xe này với số thứ tự 558/630 cũng đã có chủ nhân - một vị đai gia người nước ngoài tại Bình Dương. Xem chi tiết tại đây.

Harley-Davidson Sportster S (Giá: 589 triệu – 599 triệu đồng)

Còn nhớ vào tháng 7/2021 Harley-Davidson (HD) đã cho ra mắt toàn Thế giới chiếc Sportster S. Và chỉ sau 3 tháng tới thời điểm hiện tại mẫu xe này đã chính thức về tới Việt Nam.

Đây là mẫu xe thứ hai của hãng xe Mỹ được trang bị khối động cơ Revolution Max 1250, trước đó là chiếc adventure Pan America. Hiện tại, Harley-Davidson công bố Sportster S có 3 phiên bản màu gồm Vivid Black, Midnight Crimson và Stone White Pearl. Xem chi tiết tại đây.

Ducati Monster (Giá: 411 triệu và 439 triệu đồng)

Ducati Việt Nam vừa công bố giá bán cho thế hệ mới nhất của mẫu naked bike Monster. Được ra mắt cách đây gần 1 năm, Ducati Monster có 2 màu tùy chọn gồm đen mờ và đỏ.

Tại ở thị trường Việt Nam Monster thế hệ mới nhất đã rẻ hơn nhiều so với đời cũ và sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc như Triumph Street Triple, KTM 790 Duke. Các khách hàng đặt cọc xe trước đã được nhận xe từ cuối tháng 12. Xem chi tiết tại đây.

KTM 1290 Super Adventure R (Giá: 859 triệu đồng)

Tiếp nối một loạt các "đàn em" khác, KTM 1290 Super Adventure R cũng đã được nhà phân phối mới Al Naboodah đưa về Việt Nam. Như vậy dòng xe này đã có mặt ở nước ta khá sớm khi mới chỉ vừa ra mắt Thế giới từ tháng 2 vừa qua. Hiện tại, KTM 1290 Super Adventure R được nhà phân phối công bố giá dự kiến là 859 triệu đồng - đắt hơn 30 triệu so với phiên bản S cấp thấp hơn. Xem chi tiết tại đây.

Husqvarna 701 Enduro (Giá: 599 triệu đồng)

Sau khi thương hiệu mô tô Áo Husqvarna chính thức bước chân vào Việt Nam từ Hè năm nay, dòng sản phẩm của hãng đã lần lượt được đưa về nước ta trong thời gian từ đầu tháng 10/2021.

Sau 2 chiếc scrambler Svartpilen 200 và 401 ở phân khúc dành cho người mới chơi mô tô phân khối lớn, dòng "cào cào" nổi tiếng của hãng đã tiếp nối cập bến thị trường Việt Nam cụ thể là Husqvarna 701 Enduro. Xem chi tiết tại đây.

Ducati Multistrada V4/ V4 S (Giá: 770 triệu và 927 triệu đồng)

Ducati Việt Nam chính thức công bố ra mắt mẫu xe Adventure Tourer được nhiều người chờ đợi - Ducati Multistrada V4 S. Mẫu xe này hiện đã có mặt tại showroom Ducati Hồ Chí Minh và Hà Nội. Multistrada V4 là một mẫu xe hoàn toàn mới và sẽ dẫn đầu dòng xe Adventure Tourer của Ducati cả về cả khả năng và sức mạnh công nghệ.Xem chi tiết tại đây.

Honda CB1000R 2021 (Giá: 509 triệu đồng)

Được ra mắt tại triển lãm EICMA 2020, tới tháng 7 năm nay những chiếc Honda CB1000R 2021 đầu tiên mới có mặt tại Việt Nam thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, thuộc bản đặc biệt Black Edition. Nhưng phải tới giữa tháng 12, dòng siêu naked bike này mới chính thức được Honda Việt Nam phân phối chính hãng và bán đắt hơn bản cũ 41 triệu đồng. Tuy nhiên mức chênh lệch này là hợp lý vì xe được nâng cấp khá nhiều so với trước đây. Xem chi tiết tại đây.

BMW R1250 GS và R1250 GS 40 Years GS Edition (Giá: 669 triệu và 739 triệu đồng)

Năm 2020 đánh dấu cột mốc 40 năm quá trình hình thành và phát triển của dòng xe adventure GS của BMW Motorrad, để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này hãng xe Đức đã chính thức giới thiệu đến người hâm mộ trên toàn Thế giới mẫu xe R 1250 GS và R 1250 GS Adventure mới.

Không những vậy, nhà sản xuất vùng Bavaria còn tung ra phiên bản kỷ niệm “40 Years GS Edition” với màu Bumblebee độc đáo được người hâm mộ GS mong chờ khi gợi nhớ về mẫu xe huyền thoại R 100 G/S. Xem chi tiết tại đây.

Moto Guzzi và Aprilia

Trong ngày cuối cùng của năm 2021, Tập đoàn Piaggio Group Việt Nam đã khai trương Motoplex Sài Gòn, showroom đầu tiên tại Việt Nam đại diện cho công thức cửa hàng đa thương hiệu quy tụ 4 thương hiệu cao cấp gồm: Piaggio, Vespa, Aprilia và Moto Guzzi.

Đối với Aprilia, các mẫu xe sẽ được phân phối bao gồm: Touno 660, RS 660, Touno V4 1100, Touno V4 Factory 1100, RSV4 1100 và RSV4 1100 Factory. Trong khi dải sản phẩm của Moto Guzzi gồm: V7 Stone, V7 Special, V9 Bobber, V9 Bobber Centerio, V85 TT và V85 TT Travel.

Theo Xe Đời sống/Nghe nhìn Việt Nam

