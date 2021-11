Mặc dù từng liên tục khẳng định sẽ không sản xuất SUV, nhưng McLaren lại vừa tung ra mẫu xe địa hình đầu tiên. Chiếc SUV này sẽ không dành cho khách hàng.

Trong khi nhiều đối thủ như Aston Martin, Ferrari và Lamborghini đều đã có những chiếc SUV cho riêng mình, McLaren vẫn luôn một mực khẳng định lập trường kiên định với xe đua và siêu xe cho người lái.

Chính vì vậy, thông tin McLaren công bố một chiếc SUV đã khiến nhiều người bất ngờ và cho rằng hãng không giữ lời hứa. Nhưng trên thực tế, khẳng định của McLaren vẫn có giá trị vì chiếc xe này chỉ được tạo ra để thi đấu tại giải Extreme E và không bán cho khách hàng.

Extreme E là một giải đua xe địa hình chạy hoàn toàn bằng điện. Mục đích mà giải đấu này được khởi xướng là nhằm thúc đẩy việc bảo vệ môi trường cũng như sự bình đẳng. Để làm được điều đó, ban tổ chức giải sẽ lựa chọn những địa điểm xa xôi hẻo lánh để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và hoan nghênh các tay đua cả nam lẫn nữ.

Đối với McLaren, việc tham gia vào Extreme E nhằm nghiên cứu và thử nghiệm những công nghệ giảm khí thải nhà kính, tái chế và chống lãng phí trong quá trình sản xuất xe.

Quay trở lại với chiếc xe đua Extreme E, hiện tại McLaren chưa hề công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về mẫu SUV này cũng như tên gọi của nó.

Tất cả những gì mà chúng ta biết được đó là chiếc xe sẽ chạy điện, có thiết kế off-road chuyên dụng và được trang trí bởi các hoạ tiết bắt mắt mô phỏng những địa điểm tổ chức giải đấu. Trên thân xe màu đen, các hoạ tiết đã được vẽ bằng tông màu cam Papaya Orange đặc trưng của hãng.

Bên cạnh việc ra mắt chiếc SUV đua, McLaren còn công bố đội hình tay đua sẽ cầm lái mẫu xe này tham gia vào Extreme E. Đồng hành cùng tay đua nổi tiếng Tanner Foust sẽ là Emma Gilmour, một người phụ nữ với kinh nghiệm dày dặn (và thành công) trong làng xe đua.

Emma cũng đã từng là tay đua dự bị cho Veloce Racing trong mùa giải Extreme E khai mạc năm nay. Cô là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong Giải vô địch đua xe New Zealand, cũng như cuộc thi đua xe xuyên quốc gia Women in Motorsport và Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) do FIA tổ chức.

Zak Brown, Giám đốc điều hành của McLaren Racing cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi công bố Emma Gilmour là tay đua nữ đầu tiên của McLaren Racing. Emma hoàn thành danh sách tay đua thú vị và cạnh tranh của chúng tôi cùng với Tanner Foust trong mùa giải Extreme E.

Cô ấy là người chiến thắng cuộc đua và đã chứng tỏ mình trong giải Extreme E năm nay, cùng với kinh nghiệm về địa hình cạnh tranh trong nhiều giải đua trên toàn cầu. Thật phù hợp khi tay đua nữ đầu tiên của chúng tôi đến từ New Zealand - nơi người sáng lập Bruce McLaren của chúng tôi xuất thân".

Emma Gilmour cũng phát biểu: “Tôi vô cùng vinh dự khi trở thành tay đua nữ đầu tiên của McLaren Racing. Lớn lên ở New Zealand, Bruce McLaren và McLaren Racing được xem như những đỉnh cao của môn đua xe thể thao. Được thi đấu tại Extreme E vào năm sau với McLaren là một cơ hội đặc biệt. Giải đấu là một nền tảng tuyệt vời đại diện cho sự bình đẳng và giải quyết các vấn đề chính ảnh hưởng đến hành tinh cùng xã hội của chúng ta.

Tôi đang tìm cách rút ra kinh nghiệm trước đây của mình trong Extreme E cùng với tất cả các kỹ năng trên các cuộc đua xe đường dài đã giúp tôi phù hợp với môn thể thao này; để tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ tay đua nữ tiếp theo và các kỹ sư. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu với đội”.

Theo Xe Đời sống/Nghe nhìn Việt Nam

