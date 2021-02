Sau Tết Nguyên đán, nhiều mẫu xe thế hệ mới dự kiến sẽ được bán ra thị trường Việt như Toyota Vios, Isuzu D-Max, Mercedes E-Class... thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải mẫu nào cũng hoàn hảo đối với người tiêu dùng.

Toyota Vios 2021

Chính hãng Toyota Việt Nam chưa có thông tin chính thức về mẫu xe Toyota Vios phiên bản nâng cấp mới sẽ ra mắt thị trường Việt vào thời điểm nào. Tuy nhiên, hiện nay, các đại lý đã nhận đặt cọc mẫu xe này và hứa hẹn sẽ giao khách hàng sớm nhất trong cuối tháng 2 này.

Toyota Vios 2021 lộ diện tại đại lý Đà Nẵng trước đó.

Vios 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, đã được ra mắt tại nhiều quốc gia trong khu vực như Philippines, Thái Lan, Malaysia. Tại Việt Nam, trước Tết mẫu xe này từng xuất hiện tại một sự kiện nội bộ của đại lý ở Đà Nẵng khiến người tiêu dùng không khỏi chú ý.

Toyota Vios 2021 có diện mạo thể thao hơn, cùng với đó là việc bổ sung thêm các công nghệ an toàn. Mẫu sedan hạng B được giữ nguyên thiết kế nội thất và sử dụng động cơ 1.5L (107 mã lực, 140 Nm), đi kèm hộp số CVT.

Hiện nay tại thị trường Việt, Toyota Vios thuộc phân khúc sedan cỡ B. Đây là phân khúc mà khách hàng phần lớn là những người mua xe lần đầu hoặc mua xe chạy dịch vụ.

Mẫu xe này thường xuyên dẫn đầu phân khúc cũng như toàn thị trường xe nhưng trong tháng đầu năm 2021, Vios bất ngờ tụt hạng nghiêm trọng, giảm đến gần 50% doanh số.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, thiết kế của Vios chưa thực sự sang trọng và hiện đại nên nó không phải là lựa chọn hợp lý cho khách hàng yêu thích phong cách sành điệu. Bên cạnh đó, ở phiên bản cũ 2020, mức giá bán ra của mẫu xe này cũng khá cao so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Giá xe Toyota Vios phiên bản 2021 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với giá của các phiên bản cũ (470 đến 570 triệu đồng)

Isuzu D-Max 2021

Isuzu D-Max 2021 dự kiến sẽ được bán ra thị trường từ tháng 4/2021. Hiện, mẫu xe này cũng đã được các đại lý tiết lộ và nhận cọc.

Cụ thể, 3 phiên bản D-Max LS MT, LS AT và AT Type Z có giá dự kiến lần lượt là 630 triệu, 650 triệu và 790 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn một chút so với thế hệ cũ hiện đang bán ra thị trường với 3 phiên bản, giá lần lượt là 595 triệu, 620 triệu và 759 triệu đồng.

Isuzu D-Max 2021 dự kiến sẽ được bán ra thị trường từ tháng 4/2021.

Tại thị trường Việt, Isuzu D-Max bản cũ dường như không được đánh giá cao khi liên tục lọt top xe bán ế hàng tháng. Isuzu D-Max bị đa số khách hàng chê về khả năng tăng tốc kém so với các đối thủ xe bán tải khác trên thị trường Việt. Cùng với đó, thiết kế bên trong cabin xe được cho là khá thực dụng, không bật lên sự mới mẻ và hiện đại. Các thiết bị kỹ thuật, công nghệ bày trí sơ sài và khá thô khiến nội thất xe không mấy bắt mắt.

Ở thế hệ mới 2021, Isuzu D-Max có thiết kế xe thay đổi rõ rệt với phần đầu, cabin trông hiện đại hơn. Với những thay đổi đáng kể cùng mức giá thấp hơn so với các đối thủ, Isuzu D-Max được kỳ vọng sẽ tăng trưởng hơn về doanh số trong thời gian tới.

Mercedes E-Class 2021

Ở phân khúc xe sang, Mercedes E-Class 2021 hiện cũng được các đại lý nhận cọc và hứa giao xe vào tháng 4 tới.

Mercedes E-Class 2021 lộ diện tại Việt Nam trước đó.

Các thông tin về số biến thể, trang bị và giá bán cụ thể của Mercedes-Benz E-Class 2021 tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Ở phiên bản cũ, Mercedes-Benz E-Class 2020 có 3 biến thể, gồm E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG, giá bán lần lượt 2,05 tỷ đồng, 2,29 tỷ đồng và 2,92 tỷ đồng. Hiện tại, Mercedes-Benz E-Class được lắp ráp trong nước, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW 5-Series, Lexus ES, Volvo S90 và Audi A6.

Bên cạnh những ưu điểm về thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại, Mercedes-Benz E-Class cũng bị khách hàng đánh giá là dòng xe có mức tiêu hao nhiên liệu nhiều nhất khi so với BMW 5 Series hay Volvo S90 và Audi A6. Không gian khoang hành lý của Mercedes E-Class chật hẹp nhất phân khúc.

Toyota Camry 2021

Dù chưa về đại lý nhưng đầu tháng 1/2021, việc mẫu Toyota Camry bản nâng cấp facelift đã được đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam cũng cho thấy mẫu xe này sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Toyota Camry 2021

Ở phiên bản nâng cấp này, Camry được thay đổi một số chi tiết ở lưới tản nhiệt, bộ mâm họa tiết mới và đèn hậu tối màu. Ở bên trong, màn hình thông tin giải trí được đặt nổi thay vì chìm vào bảng điều khiển.

Hiện tại, Camry có 2 tùy chọn động cơ 2 lít và 2,5 lít, công suất lần lượt là 165 mã lực và 181 mã lực, kết hợp số tự động 6 cấp. Hai phiên bản Toyota Camry 2.0G và 2.5Q có giá bán lần lượt là 1,029 tỷ đồng và 1,235 tỷ đồng.

Toyota Camry là mẫu xe sang lâu đời đối với thị trường Việt. Tuy nhiên, hiện nay không ít người mua vẫn phân vân trước Toyota Camry. Bởi trong phân khúc sedan hạng D, còn có nhiều lựa chọn hấp dẫn khác như Honda Accord, Kia Optima, Mazda 6, Volkswagen Passat… Đặc biệt dù bước qua thế hệ mới, có nhiều sự đổi mới về thiết kế và trang bị nhưng Toyota Camry 2020 vẫn dùng khối động cơ và hộp số ở thế hệ cũ.

Bên cạnh đó, Toyota Camry 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã có giá bán mới giảm tới 67 triệu đồng dành cho phiên bản cao cấp nhất 2.5Q (1,235 tỷ đồng). Nhưng so với các đối thủ hiện tại Toyota Camry 2.5Q 2019 vẫn cao hơn tới hơn 200 - 240 triệu đồng, trong khi các trang bị tiện nghi và an toàn gần như tương đương.

Honda BR-V 2021

Tương tự, giữa tháng 1/2021, thông tin Honda Việt Nam bất ngờ đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ kiểu dáng một loạt chi tiết ngoại thất của mẫu xe BR-V, cụ thể gồm: tấm tản nhiệt phía trước, tấm cản va phía trước, tấm cản va phía dưới trước và tấm cản va phía sau cho thấy thời gian ra mắt mẫu xe này tại thị trường Việt không còn bao xa.

Honda BR-V 2021

Xe thuộc phân khúc MPV lai SUV, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 và Toyota Rush.

Tại Indonesia, Honda BR-V có 2 phiên bản nhưng sử dụng 1 loại động cơ là máy 4 xy-lanh, dung tích 1,5L, mã L15Z1, cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm.

Mặc dù chưa trình làng tại Việt Nam, nhưng ở thị trường các nước láng giềng mẫu xe này được đánh giá khá cao về mặt thiết kế ngoại thất. Trong khi đó, trang bị nội thất lại được cho là còn thua kém so với một số đối thủ và đặc biệt, không có nhiều lựa chọn động cơ.

