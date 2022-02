Ngay từ những ngày đầu tháng 1/2022, cũng là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, các hãng xe đã "xông đất" thị trường với nhiều cái tên mới rất “nóng”.

5 mẫu xe MINI mới

Mở màn cho thị trường ô tô mới Việt Nam đầu năm 2022, là 5 mẫu xe MINI mới của nhà Thaco gồm MINI 3 cửa, MINI 5 cửa, MINI Convertible, MINI Cooper Works 3 cửa và MINI John Cooper Works Convertible.

5 mẫu xe MINI mới được nhà phân phối Thaco trình làng vào ngày 6/1 vừa qua.

Trong đó, giá bán bán MINI Cooper 3 cửa từ 1,919 tỷ đồng đối với bản tiêu chuẩn, bản Chester có giá 1,969 tỷ đồng và bản Enigmatic cao cấp nhất có giá 1,969 tỷ đồng. Mẫu MINI One 5 cửa có giá 1,719 tỷ đồng. Còn MINI Convertible cũng có 3 phiên bản giống mẫu 3 cửa, giá bán lần lượt là 2,199 tỷ; 2,269 tỷ và 2,279 tỷ đồng.

Đắt giá nhất trong số 5 mẫu xe trên là MINI John Cooper Works 3 cửa và MINI John Cooper Works Convertible, có giá bán 2,469-2,729 tỷ đồng.

3 mẫu MINI 3 cửa, MINI 5 cửa và MINI Convertible đều được trang bị động cơ 3 xy-lanh 1.5L tăng áp kép, nhưng mức hiệu suất khác nhau.

Bản MINI Cooper 3 cửa và MINI Convertible có công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Bản MINI One 5 cửa có công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm.

Riêng hai phiên bản MINI John Cooper Works 3 cửa và Convertible mới được nâng cấp động cơ, đó là loại 4 xy-lanh 2.0L tăng áp kép, công suất tối đa lên đến 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm, đồng thời được kết hợp với hộp số Steptronic Sports 8 cấp.

Ford Explorer 2022

Tiếp đến, ngày 11/1/2022, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe mới SUV cỡ lớn 7 chỗ hoàn toàn mới Ford Explorer 2022 đến khách hàng trong nước sau nhiều tháng trì hoãn do dịch Covid-19.

Ford Explorer 2022.



Ford Explorer 2022 dành cho thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6 đã ra mắt người dùng toàn cầu vào năm 2019.

Ở thế hệ thứ 6, Ford Explorer 2022 gây chú ý khi bị tăng giá bán đáng kể. Giá bán xe Ford Explorer mới tăng lên mức 2,366 tỷ đồng với phiên bản Limited. Ở thế hệ cũ, xe có giá 2,268 tỷ khi mới ra mắt, sau đó trong đợt xả kho lô cuối cùng giảm còn 1,999 tỷ đồng.

Ford Explorer 2022 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp EcoBoost 2.3L và hệ dẫn động 4WD. Nâng cấp đáng giá nằm ở thông số cao hơn đời cũ khi đạt công suất tối đa 297 mã lực ở 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại ở mức 431 Nm tại 2.500 vòng/phút. Hộp số tự động chuyển từ 6 cấp lên 10 cấp.

RAM TRX

Ngày 12/1, RAM TRX 2022 được nhà phân phối Jeep Vietnam Automobiles (JVA) công bố ở mức 7,9 tỷ đồng và có thể tăng thêm nếu khách hàng lựa chọn thêm các phụ kiện chính hãng đi kèm.

RAM TRX

RAM TRX gây chú ý khi sở hữu một ngoại hình đậm chất cơ bắp và khoẻ khoắn. Mặc dù RAM TRX sử dụng chung kết cấu khung gầm với RAM 1500 nhưng đến 74% các bộ phận cấu thành đã được thay đổi để phù hợp với hệ thống treo trên một mẫu xe bản tải cỡ lớn hiệu suất cao có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 190 km/h khi chạy trên sa mạc.

RAM TRX được trang bị cỗ động cơ khủng HEMI V-8 6.2L Supercharged.

Cỗ máy của RAM TRX có sức mạnh vượt trội lên tới 702 mã lực, mô-men xoắn 882 Nm.

Xe Trung Quốc Beijing U5 Plus 2022

Ngày 15/1, Beijing U5 Plus 2022 chính thức được phân phối tại thị trường Việt. Mẫu xe này được doanh nghiệp chuyên nhập khẩu, phân phối các dòng xe Trung Quốc mở bán ở Việt Nam. Beijing U5 Plus 2022 được định vị trong phân khúc sedan hạng C cạnh tranh với KIA K3, Hyundai Elantra, Mazda 3...

Beijing U5 Plus 2022.

Xe có ba phiên bản gồm Plus STANDARD 1.5, Plus DELUXE 1.5L, Plus LUXURY 1.5L với giá dao động từ 398 đến 498 triệu đồng.

Cả 3 phiên bản của Beijing U5 Plus đều dùng động cơ dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên cho công suất 112 mã lực và 140 Nm mô-men xoắn cực đại. Động cơ trên ghép nối với hộp số sàn hoặc tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Bộ đôi Hongqi H9 và E-SH9 2022

Ngày 19/1, bộ đôi xe Trung Quốc Hongqi H9 và E-SH9 2022 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam đặc biệt gây chú ý.

Hongqi H9 và Hongqi E-HS9 (giữa)

Hongqi H9 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series... Riêng, Hongqi E-HS9 là chiếc xe điện đầu tiên của hãng xe Trung Quốc, là mẫu SUV full-size tương tự mẫu xe điện của VinFast là VF9.

Hongqi H9 có 5 phiên bản với giá dao động từ 1,508 đến 2,688 tỷ đồng. Xe có 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ I4 dung tích 2.0L tăng áp lai điện nhẹ (Mild Hybrid) cho công suất 248 mã lực và 380 Nm mo-men xoắn. Và... động cơ siêu nạp V6 dung tích 3.0L cho công suất 279 mã lực và 400 Nm mo-men xoắn.

Về phần Hongqi E-HS9 có 4 phiên bản, giá dao động từ 2,768 đến 3,688 tỷ đồng.

Động cơ của Hongqi E-HS9 là sự kết hợp của hai motor điện có công suất lần lượt là 160 kW và 245 kW, giúp chiếc xe có công suất 542 mã lực và 750 Nm mo-men xoắn từ bộ pin dung tích 99 kWh. Quãng đường di chuyển của Hongqi E-HS9 là 510 km, với chế độ sạc nhanh 10 phút, xe di chuyển quãng đường hơn 100 km.

Y Nhụy

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!