Do Honda Civic đang được phân phối tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan, chính vì vậy thế hệ mới của chiếc xe có thể sẽ có cấu hình tương tự như vừa ra mắt tại xứ Chùa vàng.

4 tháng sau khi Honda Civic hoàn toàn mới được ra mắt trên toàn cầu, mẫu sedan phân khúc C thế hệ thứ 11 đã "trình làng" thị trường Đông Nam Á đầu tiên là Thái Lan. Honda Civic thế hệ mới sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt, một số công nghệ an toàn và tiện ích mới và động cơ được nâng cấp, nhưng cũng có một số thay đổi về thông số kỹ thuật.

Do Honda Civic đang được phân phối tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan, chính vì vậy thế hệ mới của chiếc xe bán tại nước ta có thể sẽ có cấu hình tương tự như vừa ra mắt tại xứ Chùa vàng.

Tại Thái Lan, Honda Civic thế hệ mới sẽ được bán với 3 phiên bản là EL có giá 964.900 Baht (tương đương 662 triệu đồng), 1,0099 triệu Baht cho bản EL+ (692 triệu đồng) và 1,1999 triệu Baht với bản RS cao cấp nhất (823 triệu đồng). Với mẫu xe mới, Honda đã loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xi-lanh i-VTEC hút khí tự nhiên 1.8 lít. Tất cả các biến thể hiện đều chỉ được trang bị duy nhất loại động cơ tăng áp VTEC Turbo 1.5 lít, được điều chỉnh để mang lại phản ứng ga nhanh hơn và hiệu suất cao hơn.

Mặc dù vậy, Civic tại Thái cho công suất đầu ra thấp hơn một chút so với các thị trường khác - ở mức 178PS (được tạo ra ở 6.000 vòng/phút), hay ít hơn 4PS so với xe ở Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên nếu so với thế hệ cũ, xe vẫn mạnh hơn 5PS. Trong khi đó mô-men xoắn đã tăng 20Nm, lên thành 240Nm và có thể đạt được ở dải tua từ 1.700 đến 4.500 vòng/phút. Honda đang đưa ra con số mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp cho Civic thế hệ mới là 17,2km/lít.

Ngoài sức mạnh động cơ, một điểm cắt giảm nữa của Civic Thái so với Nhật hay Mỹ là đường kính mâm xe. Ngay cả ở bản RS, chiếc xe cũng chỉ sử dụng mâm 17 inch thay vì 18 inch, trong khi mọi bản còn lại dùng mâm 16 inch. Như thường lệ, Civic RS thể thao hơn nhờ cánh đuôi dạng nẹp và các chi tiết màu đen.

Về kích thước, Civic dài 4.678mm, rộng 1.802mm và cao 1.415mm. Điều này đồng nghĩa với mức chênh lệch so với thế hệ cũ ở chiều dài hơn 30mm, rộng hơn 3mm và thấp hơn 1mm; Chiều dài cơ sở 2.733mm của nó cũng dài hơn 33mm để cung cấp nhiều chỗ để chân hơn, đặc biệt là cho người ngồi phía sau.

Ở bên trong, Civic thế hệ 11 rõ ràng trông cao cấp hơn so với mẫu xe cũ về ngoại hình với bảng điều khiển nằm ngang đơn giản, màn hình cảm ứng thông tin giải trí độc lập và các khe điều hoà nằm dưới một tấm lưới kim loại dạng tổ ong.

Honda hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng vật liệu và các nút bấm phù hợp với giao diện cao cấp hơn, cũng như tăng tầm nhìn nhờ các trụ A được đẩy về phía sau 50mm. Civic mới cũng sẽ được trang bị một loạt các tiện nghi cao cấp, bao gồm cả hệ thống thông tin giải trí Honda Connect như Honda Accord.

Tuy nhiên sẽ chỉ có bản RS mới có Honda Connect với màn hình cảm ứng 9 inch, Apple CarPlay không dây và chức năng điều khiển xe từ xa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Các bản EL và EL+ được trang bị màn hình 7 inch và CarPlay có dây. Hệ thống âm thanh 8 loa sẽ được trang bị EL + và RS.

Theo tiêu chuẩn, Civic đi kèm với đèn pha halogen projector tự động, đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED, vào cửa không cần chìa khóa, khóa tự động khi di chuyển, khởi động bằng nút bấm, ghế bọc vải, điều hòa khí hậu tự động một vùng, màn hình hiển thị 7 inch. và một camera lùi.

Civic EL+ có thêm gương cửa tự động gập, vô-lăng bọc da, ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Bản RS có thêm hệ thống đèn pha full-LED, gạt mưa tự động, ghế bọc nhung nhân tạo Ultrasuede màu đen, đèn chiếu sáng xung quanh màu đỏ, gương chiếu hậu tự động đổi màu chống chói, điều hòa khí hậu hai vùng, bàn đạp hợp kim, lẫy chuyển số và chế độ lái Sport mới.

Các tính năng mới khác chỉ dành riêng cho RS là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, ghế hành khách chỉnh điện bốn hướng, bộ sạc không dây Qi và Thẻ chìa khóa thông minh Honda.

Quan trọng nhất, tất cả các biến thể của Civic mới hiện nay đều được trang bị tiêu chuẩn với gói hệ thống hỗ trợ người lái Honda Sensing bao gồm phanh khẩn cấp tự động, giữ ga tự động, hỗ trợ căn giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu sáng tự động và cảnh báo khởi hành phía trước.

Tuy nhiên, không giống như các thị trường khác, Civic Thái Lan không được trang bị Hệ thống hỗ trợ ùn tắc giao thông (TJA), cung cấp khả năng lái bán tự động Cấp độ 2 ở tốc độ dưới 65 km/h.

Honda cũng đã chọn giữ lại camera LaneWatch thay vì màn hình điểm mù thông thường, nhưng hệ thống này chỉ được trang bị cho bản RS. 6 túi khí tiếp tục là tiêu chuẩn, bản Thái không có túi khí đầu gối kép giống như nhiều thị trường khác.

Tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau trước khi ra khỏi xe cũng mới được Honda thêm vào bên cạnh các hệ thống kiểm soát ổn định thông thường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và neo ghế trẻ em ISOFIX phía sau.

Theo Xe đời sống/Nghe nhìn Việt Nam

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!