Với hơn 22.000 đơn đặt hàng trước cho mẫu Land Cruiser mới, trang Creative311 cho biết Toyota Nhật Bản đang yêu cầu khách hàng mua xe phải ký một cam kết không bán lại xe cho người khác trong vòng khoảng 1 năm.

Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng tại thị trường nội địa Nhật Bản. Cũng chính vì quá “hot” nên Toyota đang lo ngại một số người mua mẫu SUV này sẽ tìm cách bán lại cho những bên bất chính sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thương hiệu.

Toyota bị cáo buộc cấm khách mua Land Cruiser 2022 phải cam kết không bán lại

Mới đây, trang Creative311 của Nhật Bản cho biết, hiện có hơn 22.000 đơn đặt hàng trước cho mẫu Land Cruiser mới, và Toyota Nhật Bản đang yêu cầu khách hàng mua xe phải ký một cam kết không bán lại xe cho người khác trong vòng khoảng 1 năm.

Bởi trước đó, Toyota đã từng phải đối mặt với những rắc rối khi các mẫu xe bán tải của họ trở thành lựa chọn phương tiện di chuyển phổ biến cho những kẻ khủng bố ở Trung Đông. Chính phủ Mỹ cũng từng đặt câu hỏi cho Toyota về việc có chính xác bao nhiêu mẫu xe của hãng rơi vào tay những kẻ cực đoan.

Tuy nhiên, nhiều nghi ngờ, đồn đoán khác lại cho rằng một trong những lý do khác khiến Toyota lo lắng là khách hàng sẽ bán lại mẫu Land Cruiser mới với mức giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết. Hiện Toyota đã tạm dừng nhận thêm đơn đặt trước cho Land Cruiser 2022 do cầu vượt cung.

Toyota Land Cruiser 2022 được các đại lý bán chênh giá tại Việt Nam.

Trên thực tế, Toyota Land Cruiser 2022 hiện đang được các đại lý tại một số thị trường bán ra với mức chênh đáng kể. Đơn cử như tại thị trường Việt Nam, ngay khi mới được ra mắt cách đây chưa đầy 1 tháng, tại một số đại lý ở Hà Nội cũng như TP. HCM, giá Toyota Land Cruiser 2022 đang bị thổi giá thêm 200-300 triệu đồng nếu người mua muốn nhận xe sớm.

Hoàng Anh (theo Carscoops)

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!