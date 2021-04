Mẫu xe điện mới của Geely có vẻ như được phát triển dựa trên nguyên mẫu từ xe điện Lynk & Co Zero Concept từng ra mắt vào năm 2020. Xe vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lynk & Co với đèn pha hai tầng và lưới tản nhiệt rộng. (Ảnh: Caradvice)