Sáng 25/3, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an và Công an quận Gò Vấp tiến hành phong toả, kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp.