9 nam nữ ở Sóc Trăng tụ tập ăn nhậu ngoài chòi rẫy hoang bị đề nghị phạt 135 triệu.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an phường 5 (TP Sóc Trăng) vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khoảng 15h ngày 26/7, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường 5 phát hiện 10 nam nữ, trong đó 2 phụ nữ đang tụ tập ăn nhậu tại một chòi rẫy bỏ hoang nằm trên đường kênh Cầu Xéo, ở khóm 3.

Nhóm nam nữ tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Phát hiện Công an, một thanh niên đã bỏ chạy. Công an lập biên bản, mời 9 người còn lại về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan Công an, những người này đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Công an phường 5 đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng do vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho biết, tính đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt hơn 2.900 trường hợp không chấp hành quy định, gây cản trở đối với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch, với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ lập biên bản xử phạt người vi phạm công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trong đó, ngày 27/7, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt đối với 548 trường hợp cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngành chức năng cho biết những người bị phạm vi phạm các lỗi không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách nơi công cộng, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết...

